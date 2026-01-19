Jetzt geht es schnell: ChatGPT wird günstiger und bekommt Werbung

ChatGPT bekommt immer mehr Druck von der Konkurrenz und vor allem Google hat aufgeholt und spätestens mit dem Apple-Deal seine Position auf dem Markt für Chatbots ausgebaut. OpenAI muss also reagieren und tut das in diesem Jahr auch.

Mit ChatGPT Go startet ein neues und günstigeres Abo, was irgendwann sicher auch mal 10 Euro im Monat kosten wird und damit auf dem Level von vielen Abos liegt. Die 23 Euro der Plus-Version waren vielen Nutzern eben doch viel zu teuer.

Doch es hat noch einen Grund, warum man dieses Abo einführt, denn ChatGPT bekommt in der kostenlosen Version bald Werbung. Das hat sich angedeutet und kommt schneller als erwartet. Den Anfang werden hier Shopping-Links machen.

Das Problem ist nur, dass OpenAI im Kleingedruckten anmerkt, dass auch die Go-Version mit Werbung kommen könnte, was vielen sicher nicht gefallen wird. Aber ich gehe davon aus, dass das nur der Anfang von Werbung in den Chatbots ist.

Es wundert mich sogar genau genommen, dass Google noch keine Werbung bei Gemini anzeigt, doch spätestens jetzt wird man die Chance nutzen. Mal schauen, wie sich die Neuerungen bei ChatGPT auswirken, denn man blickt auf ein wichtiges Jahr. Nicht nur, weil die Konkurrenz stärker wird, sondern weil eigene Hardware kommt.

Mich hat OpenAI letztes Jahr verloren und wenn Siri 2.0 wirklich die Gemini-Tricks kann und gut wird, dann wird man mich 2026 auch nicht wieder zurückholen.