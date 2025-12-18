Apple kündigt mehr Werbung für den App Store an

Apple hat iOS vor ein paar Jahren zu einer Plattform für Werbung umgebaut und Tim Cook sieht in diesem Bereich eine Gelegenheit für mehr Gewinn. Er hat daher die Werbung immer weiter ausgebaut und wird das auch 2026 weiter tun.

Neben neuen Möglichkeiten, wie Werbung in der Karten-App oder Werbung bei Apple TV, baut man auch die bestehenden Werbeanzeigen aus. Im App Store gibt es bereits Werbung bei der Suche, da wird es ab 2026 mehr Werbung geben.

Bisher gab es die Werbung ganz oben und somit über den Suchergebnissen, in Zukunft will man „neue Positionen“ nutzen, spricht auch zwischen den Ergebnissen in der Suche. Die meisten Downloads passieren laut Apple nach einer Suche und daher will man Werbenden mehr Möglichkeiten geben, die „Nutzer zu erreichen“.

Wenn man bedenkt, wie sehr sich Apple in der Vergangenheit über Google und das Geschäftsmodell von Google lustig gemacht hat, keine schöne Entwicklung. Aber Geld stinkt nicht, wie es so schön heißt, und am Ende zählen nur die Aktionäre.