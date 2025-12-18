Firmware und OS

Apple kündigt mehr Werbung für den App Store an

Autor-Bild
Von
|
Apple Ads Werbung App Store

Apple hat iOS vor ein paar Jahren zu einer Plattform für Werbung umgebaut und Tim Cook sieht in diesem Bereich eine Gelegenheit für mehr Gewinn. Er hat daher die Werbung immer weiter ausgebaut und wird das auch 2026 weiter tun.

Neben neuen Möglichkeiten, wie Werbung in der Karten-App oder Werbung bei Apple TV, baut man auch die bestehenden Werbeanzeigen aus. Im App Store gibt es bereits Werbung bei der Suche, da wird es ab 2026 mehr Werbung geben.

Bisher gab es die Werbung ganz oben und somit über den Suchergebnissen, in Zukunft will man „neue Positionen“ nutzen, spricht auch zwischen den Ergebnissen in der Suche. Die meisten Downloads passieren laut Apple nach einer Suche und daher will man Werbenden mehr Möglichkeiten geben, die „Nutzer zu erreichen“.

Wenn man bedenkt, wie sehr sich Apple in der Vergangenheit über Google und das Geschäftsmodell von Google lustig gemacht hat, keine schöne Entwicklung. Aber Geld stinkt nicht, wie es so schön heißt, und am Ende zählen nur die Aktionäre.

Instagram: Ein neuer Ort für eure Reels kommt

Falls ihr gerne mal vor dem TV sitzt und Doomscrolling bei den Reels in Instagram betreibt, dann könnte euch interessieren,…

17. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple kündigt mehr Werbung für den App Store an
Weitere Neuigkeiten
Blizzard Warcraft Header
Blizzard: „Das wird unser bisher größtes Jahr“
in Gaming
Instagram: Ein neuer Ort für eure Reels kommt
in Social
Apple Iphone 18 Pro Frontkamera
Apple iPhone 18 Pro: Bericht über die neue Position der Frontkamera
in Smartphones
Prime Video
Amazon verliert vor Gericht: Werbeeinführung bei Prime Video war unzulässig
in Dienste
Bunq
bunq führt Festgeldkonten mit garantierten Zinsen ein
in Fintech
Toyota: Das neue Elektroauto ist das „Herzstück“ der Offensive
in Mobilität
Avm Fritzbox 5590 Fiber Flight Front
Bundesnetzagentur startet digitales Tool gegen schlechte Internetverbindungen
in Dienste
Volkswagen feiert „Meilenstein“ bei Elektroautos
in Mobilität
Uncharted Steam Deck Playstation
PlayStation Handheld kommt: Sony legt viel Wert auf Optimierung
in Gaming
O2 2
O2 startet 5G RedCap-Angebot für Privatkunden
in Telefónica