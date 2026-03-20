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Apple meldet starken Verkaufsstart für MacBook Neo

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| 3 Kommentare

Das Unternehmen Apple meldet nach dem Marktstart des MacBook Neo eine Rekordwoche bei neuen Mac-Kunden.

Apple-CEO Tim Cook zufolge habe die Mac-Sparte die beste Einführungswoche aller Zeiten bei Erstkäufern verzeichnet. Dies deute darauf hin, dass insbesondere Nutzer, die zuvor keinen Mac besaßen oder von Windows wechseln, verstärkt zum neuen Modell greifen. Konkrete Verkaufszahlen nannte das Unternehmen nicht.

Das MacBook Neo wurde am 11. März vorgestellt und positioniert sich als vergleichsweise günstiges Einstiegsgerät. In den USA startet der Preis bei 599 US-Dollar, für Studenten sogar bei 499 US-Dollar. Hierzulande geht es bei 699 Euro los.

Ausgestattet ist das Gerät mit einer Variante des A18 Pro Chips, der auch im iPhone 16 Pro zum Einsatz kommt. Zudem setzt Apple auf farbenfrohe Varianten wie Citrus, Blush und Indigo.

MacBook Neo und neue Modelle treiben Apples Mac-Offensive

Parallel zum Neo hat Apple weitere Geräte vorgestellt. Dazu zählen neue MacBook Air Modelle mit M5 Chip sowie MacBook Pro Varianten mit M5 Pro und M5 Max. Laut Apple unterstreicht diese gebündelte Einführung die strategische Bedeutung des Mac-Portfolios im aktuellen Produktzyklus.

Bei Amazon bekommt man das neue MacBook Neo schon jetzt für 674 Euro und kann somit direkt 4 Prozent sparen.

MacBook Neo: Der Preisverfall hat schon begonnen

Das MacBook Neo ist mit einem Preis von 699 Euro in der Basis durchaus sehr fair bepreist, was ungewöhnlich für…

20. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Mich würden wirklich die Verkaufszahlen interessieren, wie hoch der Anteil des Neo an den Zahlen ist, neben den neuen Varianten des MacBook Pro und Air.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Wird es nicht geben, es ist aber davon auszusehen, dass es den Großteil ausmacht, da explizit von Erstkunden gesprochen wird

      Antworten
      1. Stefan K. 🔅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Sicherlich wird es den Löwenanteil ausmachen, dafür ist die Preisschwelle viel zu attraktiv für interessierte Neukunden. Dennoch wäre der prozentuale Anteil spannend. Schade, dass Apple da mal nicht mit den sonst bekannten Superlativen um sich schmeißen will und das mit Zahlen untermauert. ^^

        Antworten

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