MacBook Neo: Der Preisverfall hat schon begonnen

Das MacBook Neo ist mit einem Preis von 699 Euro in der Basis durchaus sehr fair bepreist, was ungewöhnlich für Apple ist. Man merkt, dass sie den Fokus hier nicht auf Gewinnmarge, sondern Marktanteil (und sicher neue Apple-Nutzer) legen.

Doch so richtig spannend wird es, wenn der Preis noch weiter sinkt, was nur wenige Tage nach dem Marktstart bereits der Fall ist. Bei Amazon bekommt man das neue MacBook Neo schon jetzt für 674 Euro und kann somit direkt 4 Prozent sparen.

Das ist noch keine große Ersparnis, aber der Preisvergleich zeigt, dass der Trend schon jetzt recht schnell nach unten geht. Die 650 Euro dürften wir zügig erreichen und wer weiß, vielleicht liegen wir nach den Sommerferien bei unter 600 Euro.

Ich bin gespannt, wie viel Luft nach unten wirklich drin ist bei Apple und wie die richtig guten Angebote aussehen werden. Beim MacBook Air ist der Spielraum sehr groß, teilweise über 500 Euro, das wird hier nicht der Fall sein. Aber unter 500 Euro kann ich mir vorstellen und das wird den Windows-Herstellern so richtig wehtun.

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