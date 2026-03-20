MacBook Neo: Der Preisverfall hat schon begonnen
Das MacBook Neo ist mit einem Preis von 699 Euro in der Basis durchaus sehr fair bepreist, was ungewöhnlich für Apple ist. Man merkt, dass sie den Fokus hier nicht auf Gewinnmarge, sondern Marktanteil (und sicher neue Apple-Nutzer) legen.
Doch so richtig spannend wird es, wenn der Preis noch weiter sinkt, was nur wenige Tage nach dem Marktstart bereits der Fall ist. Bei Amazon bekommt man das neue MacBook Neo schon jetzt für 674 Euro und kann somit direkt 4 Prozent sparen.
Das ist noch keine große Ersparnis, aber der Preisvergleich zeigt, dass der Trend schon jetzt recht schnell nach unten geht. Die 650 Euro dürften wir zügig erreichen und wer weiß, vielleicht liegen wir nach den Sommerferien bei unter 600 Euro.
Ich bin gespannt, wie viel Luft nach unten wirklich drin ist bei Apple und wie die richtig guten Angebote aussehen werden. Beim MacBook Air ist der Spielraum sehr groß, teilweise über 500 Euro, das wird hier nicht der Fall sein. Aber unter 500 Euro kann ich mir vorstellen und das wird den Windows-Herstellern so richtig wehtun.
Wirklich interessant ist doch eigentlich nur die Variante mit Touch ID, und diese liegt bei knapp 800€.. man bekommt jedoch für deutlich unter 800€ bereits sehr gute Deals für das MacBook Air M2 (zum Beispiel).
Für mich ist das Neo im Moment nicht der großartige Deal, für den es die meisten darstellen..
> Das MacBook Neo ist mit einem Preis von 699 Euro in der Basis durchaus sehr fair bepreist, was ungewöhnlich für Apple ist.
Die Aussage unterschreibe ich nicht. Ja, Apple-Produkte sind nicht günstig. Aber auch die teureren MacBooks von Apple sind zumindest seit Einführung von Apple Silicon sehr wohl fair bepreist, weil das Leistungsniveau seit dem einfach auch extrem hoch ist. Bei den Intel-Macs hätte ich vielleicht noch zugestimmt. Aber obwohl die Geräte mit M1 und später nicht günstiger wurden, wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis damit sehr viel besser. Zumal Macs auch noch einige Vorzüge abseits von reinen Leistungsdaten haben. Also ja: Apple ist teurer, aber im Mac-Bereich definitiv auch nicht unfair bepreist.
Was beim MacBook Neo in dem Sinne „ungewöhnlich” ist, ist die Tatsache, dass Apple vom absoluten Preis her noch nie einen so günstigen Computer im Portfolio hatte. Eine faire Bepreisung hingegen ist keineswegs ungewöhnlich.
Das war vielleicht ein bisschen zu extrem ausgedrückt, das stimmt, es gibt auch positive Beispiele in der Mac-Sparte.
Naja…das sind immerhin 25€ gleich direkt zum Start. Finde ich für ein Apple Produkt zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel.
Normal war ja immer, dass man das Zeug am Anfang kaum bekommen hat.
Nicht ganz, bei den Budget-Modellen ist das nicht ganz so ungewöhnlich bei Apple. Und in der Mittelklasse auch nicht mehr. Nur die Top-Modelle sind noch recht wertstabil.
Allgemein würde ich bei MAC‘s immer empfehlen den Gebrauchtmarkt zu beachten, da geht immer sehr ordentlich was.
Im Gegensatz zu iPhones/Ipads oder auch Watches sind Macs gebraucht nicht wirklich werstabil, waren sie noch nie, egal welches.