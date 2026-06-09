Apple nutzt Siri als politisches Mittel im EU-Streit

Der Digital Markets Act ist Apple seit langer Zeit ein Dorn im Auge, denn man muss sich so anpassen, dass eine Monopolstellung auf der eigenen Plattform zunehmend schwierig ist. In diesem Streit mit der EU leiden mittlerweile die Nutzer unter der Vorgehensweise von Apple, die gewisse Funktionen nicht in der EU anbieten.

Apple ist von der EU „enttäuscht“

Statt sich also zu öffnen und anzupassen, verzichtet man lieber auf Funktionen. Mit iOS 27 baut Apple jetzt wieder Druck auf, denn Siri AI kommt in die EU, man hat die neue KI nicht ausgeschlossen, aber sie kommt „später“, wie man in einer langen und ausführlichen Pressemitteilung erklärt. Apple sei selbst davon „enttäuscht“.

Da sie sich jedoch weigern, konstruktiv mit uns auf Lösungen hinzuarbeiten, die Datenschutz und Sicherheit gewährleisten, können wir derzeit keinen Zeitplan für die Verfügbarkeit von Siri AI in iOS und iPadOS in der EU nennen.

Exakt zwei Jahre, nachdem Apple also eine bessere Version von Siri auf der WWDC 2024 ankündigte, benötigt der (oft) wertvollste Konzern der Welt mehr Zeit, um die neue Siri anzupassen? Nein, schaut man sich die Features von iOS 27 an, die sehr überschaubar sind, dann liegt es nicht an der Zeit, es ist ein politisches Mittel.

Apple möchte die EU in ein negatives Licht rücken und kritisiert sie öffentlich. Das wäre ja grundsätzlich okay, wenn man hier nicht die Doppelmoral ausspielen würde und andere Regionen auch kritisiert. Was ist mit der Diktatur in China, wo es die Siri AI auch nicht gibt? Das politische System in China wird von Apple nicht kritisiert.

Würde man das öffentlich tun, wäre Apple nicht mehr in China verfügbar.

Und was ist mit den politischen Änderungen in den USA? Dort kommen auch immer mehr Regularien dazu. Kritisiert Tim Cook öffentlich Donald Trump? Nein. Ganz im Gegenteil, man positioniert sich auf der Seite der US-Regierung. Apple traut sich das nur in der EU, weil unser politisches System so eine Kritik öffentlich akzeptiert.

Wieso benötigt Apple so viel Zeit?

Kann man machen, ich finde auch nicht alles optimal, wenn es um den Digital Marktes Act geht, aber es ist schwach, dass Apple „derzeit keinen Zeitplan für die Verfügbarkeit von Siri AI in iOS und iPadOS in der EU nennen“ kann. Man muss Siri AI anpassen, okay, von mir aus, aber wieso dauert das für Apple bitte so lange?

Und wieso schreibt man bei China einfach nur das hier, wohlgemerkt auch in einer Fußnote ganz am Ende einer langen Pressemitteilung, wo es kaum einer liest:

Siri AI und die anderen neuen Apple-Intelligence-Funktionen werden in China vorerst nicht verfügbar sein, da Apple derzeit die behördlichen Auflagen erfüllt.

Wieso gibt es keine eigene Pressemitteilung, dass die „behördlichen Auflagen“ in China die Technik von Google verbieten, weil es kein offenes Land ist? Wo bleibt die scharfe Kritik? Und wieso benötigt man zusätzliche Zeit, wenn es bei iOS 27 und iPadOS 27 (der Rest bekommt Siri AI) sonst kaum Neuerungen in diesem Jahr gibt?

Google befindet sich in diesem Fall (also der KI) auch in einem Rechtsstreit mit der EU, aber man nimmt das auf sich und lässt nicht die Nutzer leiden. Und man trägt es selbst aus und nicht auf den Keynotes, wie der Google I/O vor ein paar Tagen.

Apple könnte das auch machen, erst liefern, oder die finanziellen Mittel nutzen, um die Regularien direkt zu erfüllen, man will es aber nicht, das ist der entscheidende Punkt hier. Und genau das macht Android für viele Nutzer immer attraktiver.

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