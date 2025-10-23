Smartphones

Apple plant angeblich vier komplett neue iPhones in vier Jahren

Autor-Bild
Von
|

Apple ist nach vielen Jahren endlich mal wieder aktiv und entwickelt das iPhone weiter und bringt neue Modelle. Man ist sogar aktiver, als das viele erwartet haben, denn das iPhone Air ist nur der Anfang, es kommt jedes Jahr ein neues iPhone.

In diesem Jahr war es das iPhone Air, nächstes Jahr wird es das iPhone Fold sein, von dem wir schon häufig gehört haben, und 2027 soll zum 20. Jubiläum auch ein großer Schritt anstehen. Apple plant ein iPhone ohne Rand, bei dem das Glas an den Seiten leicht abgerundet ist, außerdem landet Face ID unter dem Display.

Apple iPhone Flip soll 2028 kommen

Diese Roadmap kennen wir bereits, aber nicht nur 2025, 2026 und 2027 steht ein ganz neues iPhone an, eine bekannte und gute Quelle namens „yeux1122“ wirft auch ein ganz neues iPhone für 2028 in den Raum. Apple plant ein iPhone Flip.

Das zweite Foldable soll besonders leicht und dünn sein und wird angeblich als hochwertiges iPhone mit Fokus auf Luxus entwickelt. Natürlich gibt es ein kleines Außendisplay für weitere Inhalte, wie man es von anderen Flip-Modellen kennt.

Mal schauen, was davon am Ende wirklich kommt, immerhin können sich Pläne, selbst wenn diese Angaben stimmen, jederzeit ändern. Das iPhone Air kommt bekanntlich nicht gut an und vielleicht denkt Apple nochmal über ein iPhone Flip nach, welches den Fokus auf Luxus legt, auch das könnte es eher schwer haben.

Netflix Logo 2025 Neu

Netflix setzt voll auf Werbung für Streaming

Am Anfang wurde der Schritt zu Werbung bei Netflix sehr kritisch gesehen und kam auch nicht gut bei den ersten…

22. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple plant angeblich vier komplett neue iPhones in vier Jahren
Weitere Neuigkeiten
Das tragische Ende des Ford Focus in Deutschland
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen steht kurz vor der nächsten Krise
in Mobilität
Das Apple iPhone Air wird zum großen Problem
in Smartphones
SwitchBot stellt Matter-fähige Lichtserie vor
in Smart Home
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
RTL+ startet als Prime-Video-Zusatzkanal
in Unterhaltung
Apple iPhone Air: „Es gibt praktisch keine Nachfrage“
in Smartphones
Google Pixel 11 Pro: Ein großer Schritt für die Kamera deutet sich an
in Smartphones
Sony aktualisiert die PlayStation 5 (Pro): Das steckt im neuen Update
in Firmware und OS
Ard Zdf
EBU-Studie unter Beteiligung von ARD und ZDF: KI-Assistenten geben oft fehlerhafte Nachrichten aus
in News
Opel Grandland Elektro Logo Header
Opel erwägt eine echte Überraschung für neues Elektroauto
in Mobilität