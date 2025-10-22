Netflix setzt voll auf Werbung für Streaming

Am Anfang wurde der Schritt zu Werbung bei Netflix sehr kritisch gesehen und kam auch nicht gut bei den ersten Kunden an. Doch mit der Zeit änderte sich das, denn Netflix baute die Abos so um, dass die Version mit Werbung attraktiver wurde.

Dann nahm das Thema an Fahrt auf und laut Greg Peters habe man bei Werbung die Phase des „Krabbelns“ verlassen und ist jetzt in der Phase des „Laufens“. Es war das mit Abstand beste Quartal (Q3) für Werbung und es war nur der Anfang.

Netflix will mehr Geld mit Werbung verdienen

Netflix geht davon aus, und man sei auf einem guten Weg, dass man den Umsatz mit Werbung im nächsten Jahr mehr als verdoppeln wird. Später in diesem Jahr soll es „interaktive Werbung“ geben und man nutzt KI für bessere Werbeanzeigen.

Bei Netflix habe man schon mehrmals bewiesen, wie man etwas skalieren kann, so Co-Geschäftsführer von Netflix im Rahmen der Quartalszahlen. Werbung ist noch relativ klein für Netflix, aber das möchte der Dienst in den nächsten Jahren ändern.

Für die Nutzer heißt das also, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Werbung bei Netflix bekommen und ich rechne damit, dass man die Abos anpasst. Entweder es kommt ein weiteres Abo mit Werbung oder man packt Werbung in andere Abos, die es schon gibt. Das Nutzerwachstum hat Grenzen, hier ist Potenzial vorhanden.