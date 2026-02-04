Apple plant dieses Jahr „Innovationen, die es noch nie zuvor gegeben hat“

Tim Cook hat im Rahmen der Geschäftszahlen von Apple verraten, dass man 2026 neue „Innovationen, die es noch nie zuvor gegeben hat“ zeigen möchte. Natürlich wurde der Chef von Apple nicht konkreter, aber es gibt derzeit einige Gerüchte.

Wichtig ist, dass Apple, wenn man solche Aussagen trifft, immer nur das eigene Ökosystem sieht und sich selten bis nie auf die Konkurrenz bezieht. Apple wird uns in diesem Jahr keine Produkte zeigen, die es bei der Konkurrenz nicht schon lange gibt, aber es wird Neuheiten bei Apple geben, die es dort bisher noch nie gab.

Was könnte gemeint sein? Ich hätte da mehrere Ideen. Zum einen wird es beim iPhone erstmals ein faltbares Modell geben, dann steht beim MacBook der Schritt zu einem Touchscreen an und Apple könnte seine smarte Brille für 2027 anteasern.

Ja, es gibt schon smarte Brillen, Laptops mit Touchscreen und Foldables, aber für Apple wären das sicherlich „Innovationen, die es noch nie zuvor gegeben hat“.