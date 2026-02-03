Apple denkt über noch ein ganz neues iPhone nach

Smartphones

Apple geht das iPhone nach vielen Jahren mal wieder neu an und hat viel geplant, mit dem iPhone Air haben wir auch schon das erste neue Modell gesehen. 2026 soll das erste iPhone Fold kommen und 2027 steht nach 20 Jahren mit dem iPhone wieder ein Jubiläumsmodell, wie beim iPhone X, an.

Doch es kommt mehr, so Mark Gurman von Bloomberg, denn auch ein „iPhone Flip“ ist in der Planung. Das hängt aber vom Erfolg des iPhone Fold ab und sei noch nicht ganz sicher, so die Quelle. Es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, aktuell steht 2028 als mögliches Jahr für das Flip im Raum.

