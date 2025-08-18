Apple plant kein iPhone 18 für Ende 2026

Wir haben schon vor ein paar Wochen gehört, dass Apple das iPhone-Lineup wohl aufteilen wird, denn spätestens ab 2026 und mit dem ganz neuen iPhone Fold, wird das im Herbst zu viel. Daher kommt nächstes Jahr wohl noch kein iPhone 18.

Laut ETNews hat Apple jetzt auch erste Zulieferer informiert, dass es Ende 2026 kein iPhone 18 im Lineup geben wird, das etwas teurere iPhone 18 Air ist jedoch mit von der Partie für das Weihnachtsgeschäft (wie auch die beiden Pro-Modelle).

Apple wird die „Einseiger-iPhones“ angeblich erst im Frühjahr 2027 auf den Markt bringen, das iPhone 18 könnte dann von einem iPhone 18e begleitet werden. Damit haben wir eine zweite und gute Quelle, die von einer neuen Strategie spricht.