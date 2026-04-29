Firmware und Updates

Apple plant mit iOS 27 viele neue Foto-Funktionen

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Google News
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Apple setzt nach einer kleinen Pause wieder mehr auf Neuerungen für die Apple Intelligence, da man für iOS 27 die Basis von Google nutzen kann. Neben Siri 2.0 werden wir auch viele neue KI-Funktionen sehen, unter anderem auch bei Fotos.

Laut Mark Gurman von Bloomberg wird Apple die Optionen zum Bearbeiten von Fotos bei iOS 27 (und iPadOS 27 und macOS 27) deutlich ausbauen. Die KI soll zum Beispiel neue Elemente im Bild hinzufügen können, sie soll das Bild automatisch für euch bearbeiten können und ihr könnt den Blickwinkel ein bisschen anpassen.

Die Entwicklung der Neuerungen läuft zwar nicht reibungslos, Apple könnte diesen Part also auch etwas verschieben und noch nicht im Juni auf der WWDC zeigen, aber man möchte 2026 definitiv noch zu Android bei diesem Bereich aufschließen.

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29. April 2026 | Jetzt lesen →

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