GTA 6: Das Marketing beginnt schon „sehr bald“

GTA 6 sei dieses Mal wirklich sicher und auch wenn Strauss Zelnick das schon in der Vergangenheit behauptetet, auch kurz, bevor es ein zweites Mal verschoben wurde, so sind die Aussagen dieses Mal anders. Man spricht nicht nur vom Datum, man betont auch, dass das Marketing für das Spiel schon „sehr bald“ startet.

Im Gespräch mit Game File gab Strauss Zelnick an, dass wir also schon bald neue Details zum nächsten Grand Theft Auto sehen werden, wobei das in dieser Szene ein sehr dehnbarer Begriff sein kann. Aktuell steht ein 3. Trailer für Mai im Raum und das große Marketing mit Gameplay soll dann im Sommer so richtig starten.