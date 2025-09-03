Apple plant neuen Beats-Kopfhörer für 2025

Audio

Apple hat einen neuen Beats-Kopfhörer für 2025 geplant, den man vor ein paar Tagen sogar selbst in einem Video angeteasert hat. Der Powerbeats Fit steht an, also eine Mischung aus den bekannten Powerbeats und dem Beats Fit Pro.

Ein Release ist im Herbst vorgesehen, aber Apple nannte bisher noch keine Details und Evan Blass lieferte uns auch nur die Bilder, die ihr hier im Beitrag sehen könnt, und noch keine Spezifikationen. Der Fokus von diesem Modell liegt auf Sport.


