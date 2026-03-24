Apple kündigt erstes großes Event für 2026 an

Apple verzichtete bisher auf ein großes Event in diesem Jahr und zeigte die neuen Produkte in den letzten Tagen via Pressemitteilung. Doch das erste große Highlight für 2026 steht an, denn am 8. Juni startet die Worldwide Developers Conference.

Vom 8. bis 12. Juni lädt Apple also Medien und Entwickler in den Apple Park ein und zeigt ihnen dort iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und weitere Updates für Ende des Jahres. Und es wird „Fortschritte im Bereich der KI“ vor Ort geben, so Apple.

Anfang des Jahres kündigte man eine Partnerschaft mit Google an und es steht im Raum, dass man die Technik von Gemini für Siri 2.0 nutzt. Die neue Version dürfte Teil der neuen Software werden, mit der wir wie immer im Herbst 2026 rechnen.

Neue Hardware? Immer möglich bei einer WWDC, aber Apple zeigt dort selten die ganz großen Highlights. Ab und zu gibt es diese, wie die M-Chips oder die Vision Pro, in der Regel sind es aber eher Mac-Updates, wie ein neuer Apple Mac mini.