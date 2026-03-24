Events

Apple kündigt erstes großes Event für 2026 an

Autor-Bild
Von
Google News
|

Apple verzichtete bisher auf ein großes Event in diesem Jahr und zeigte die neuen Produkte in den letzten Tagen via Pressemitteilung. Doch das erste große Highlight für 2026 steht an, denn am 8. Juni startet die Worldwide Developers Conference.

Vom 8. bis 12. Juni lädt Apple also Medien und Entwickler in den Apple Park ein und zeigt ihnen dort iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und weitere Updates für Ende des Jahres. Und es wird „Fortschritte im Bereich der KI“ vor Ort geben, so Apple.

Anfang des Jahres kündigte man eine Partnerschaft mit Google an und es steht im Raum, dass man die Technik von Gemini für Siri 2.0 nutzt. Die neue Version dürfte Teil der neuen Software werden, mit der wir wie immer im Herbst 2026 rechnen.

Neue Hardware? Immer möglich bei einer WWDC, aber Apple zeigt dort selten die ganz großen Highlights. Ab und zu gibt es diese, wie die M-Chips oder die Vision Pro, in der Regel sind es aber eher Mac-Updates, wie ein neuer Apple Mac mini.

Apple Event September 2021 Header

Darum liefert Apple jetzt wieder mehr Qualität

Man kann darüber streiten, ob der alte Fokus der Qualität schon überall bei Apple angekommen ist, man kann aber nicht…

23. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Events / Apple kündigt erstes großes Event für 2026 an
Weitere Neuigkeiten
Skoda zeigt Preview für sein neues Flaggschiff
in Mobilität
Clair Obscur Expedition 33 Spielszene
Clair Obscur: Expedition 33 – Erste Details zum Artbook
in Gaming
Bravely Default Flying Fairy HD Remaster: Xbox- und PC-Version veröffentlicht
in Gaming
Disney Epic Mickey Rebrushed Keyart
Disney Epic Mickey: Rebrushed erscheint auch für die Nintendo Switch 2
in Gaming
Toyota plant ab April einen elektrischen Neustart
in Mobilität
Samsung unterstützt jetzt ebenfalls AirDrop
in Firmware
Apple Event September 2021 Header
Darum liefert Apple jetzt wieder mehr Qualität
in Marktgeschehen
Last One Laughing: Amazon nennt erste Teilnehmer für 7. Staffel
in Unterhaltung
Das ist die Zukunft der A-Klasse bei Mercedes
in Mobilität
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Veröffentlichung erfolgt früher als geplant
in Gaming