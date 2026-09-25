News

Maker Media bringt Technikmagazin für Kinder heraus

René Hesse
Von
Bild: Maker Media

Maker Media bringt mit „Makey & Friends“ ein neues Technikmagazin für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren auf den Markt.

Die erste Ausgabe erscheint am 25. September 2026 im DACH-Raum. Das 32 Seiten starke Heft kostet 6,99 Euro und kombiniert Technikwissen mit Comics, Experimenten und Bastelprojekten. Im Mittelpunkt steht der Roboter Makey, der gemeinsam mit der Figur Pix programmiert und experimentiert.

„Makey & Friends“ setzt auf Technik und Experimente

Die wichtigsten Eckdaten zum Start:

  • Zielgruppe: Kinder von fünf bis zehn Jahren
  • Umfang: 32 Seiten für 6,99 Euro
  • Verkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz
  • Zweite Ausgabe ist für Mitte Dezember geplant
  • Bei Erfolg soll das Magazin alle zwei Monate erscheinen

Zum Heft gehört zudem eine Sammelfigur. Die erste zeigt Makey mit einer Himbeertorte. Damit spielt der Verlag auf den Einplatinencomputer Raspberry Pi an. Weitere Produkte wie Lötsets für ältere Kinder und Experimentierkits sind ebenfalls vorgesehen.

Maker Media trifft dabei auf einen weiterhin großen Kinderzeitschriftenmarkt. Laut Kinder-Medien-Monitor lesen 59 Prozent der Vier- bis 13-Jährigen mindestens eine Kinderzeitschrift. Das Heft wird unter anderem im Bahnhofsbuchhandel, in Supermärkten, an Kiosken und online angeboten.

Ich finde den Ansatz interessant, weil „Makey & Friends“ Technik nicht nur erklärt, sondern Kinder zum eigenen Experimentieren bringen will. Ob daraus ein dauerhaftes Magazin wird, dürfte nun vor allem die Resonanz auf die ersten beiden Ausgaben zeigen.

Handel · 25. September 2026

Kleinanzeigen analysiert Chats mit KI: Ein Schalter stoppt die Funktion

Kleinanzeigen analysiert Nachrichten mit KI, um Verkäufern automatische Antwortvorschläge anzubieten. Wer das nicht möchte, muss aktiv werden. Eine Datenschutzeinstellung von… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Dyson überrascht mit erstem Adventskalender
25.09.26 · News
Klarna Festgeld Plus mit bis zu 3,24 % p. a. Zinsen und Flexkonto mit Aktionszinssatz
25.09.26 · Fintech
Nintendo lehnte 2023 ein neues Zelda-Spiel ab
25.09.26 · Gaming
Kleinanzeigen analysiert Chats mit KI: Ein Schalter stoppt die Funktion
25.09.26 · Handel
Vodafone baut Gigabit-Reichweite deutlich aus
25.09.26 · Vodafone
easybank startet mit 75 Euro Kreditkarten-Bonus
25.09.26 · Fintech
Die Ära der Kopfhörer mit WLAN ist da
25.09.26 · Audio
Xbox macht negative Schlagzeilen: Microsoft geht in die Offensive
25.09.26 · Gaming
GTA 6: Die 400 Euro teure „Vice City Collection“ stößt auf Kritik
25.09.26 · Gaming
VW ID Buzz: Volkswagen ändert schon wieder seine Meinung
25.09.26 · Mobilität
Du bist hier:
mobiFlip / News / Maker Media bringt Technikmagazin für Kinder heraus