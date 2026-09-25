Maker Media bringt Technikmagazin für Kinder heraus

Maker Media bringt mit „Makey & Friends“ ein neues Technikmagazin für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren auf den Markt.

Die erste Ausgabe erscheint am 25. September 2026 im DACH-Raum. Das 32 Seiten starke Heft kostet 6,99 Euro und kombiniert Technikwissen mit Comics, Experimenten und Bastelprojekten. Im Mittelpunkt steht der Roboter Makey, der gemeinsam mit der Figur Pix programmiert und experimentiert.

„Makey & Friends“ setzt auf Technik und Experimente

Die wichtigsten Eckdaten zum Start:

Zielgruppe: Kinder von fünf bis zehn Jahren

Umfang: 32 Seiten für 6,99 Euro

Verkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Zweite Ausgabe ist für Mitte Dezember geplant

Bei Erfolg soll das Magazin alle zwei Monate erscheinen

Zum Heft gehört zudem eine Sammelfigur. Die erste zeigt Makey mit einer Himbeertorte. Damit spielt der Verlag auf den Einplatinencomputer Raspberry Pi an. Weitere Produkte wie Lötsets für ältere Kinder und Experimentierkits sind ebenfalls vorgesehen.

Maker Media trifft dabei auf einen weiterhin großen Kinderzeitschriftenmarkt. Laut Kinder-Medien-Monitor lesen 59 Prozent der Vier- bis 13-Jährigen mindestens eine Kinderzeitschrift. Das Heft wird unter anderem im Bahnhofsbuchhandel, in Supermärkten, an Kiosken und online angeboten.

Ich finde den Ansatz interessant, weil „Makey & Friends“ Technik nicht nur erklärt, sondern Kinder zum eigenen Experimentieren bringen will. Ob daraus ein dauerhaftes Magazin wird, dürfte nun vor allem die Resonanz auf die ersten beiden Ausgaben zeigen.

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