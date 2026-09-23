Dienste

YouTube baut die Plattform um: Das steckt hinter den Neuerungen

René Hesse
Von
Foto: Zulfugar Karimov / Unsplash

YouTube führt eigene Startseiten-Feeds, neue KI-Werkzeuge und zusätzliche Funktionen für Creator, Shorts und Livestreams ein.

Auf YouTube werden nach Unternehmensangaben inzwischen mehr als 20 Millionen Videos pro Tag hochgeladen. Beim „Made on YouTube 2026“ hat die Plattform deshalb zahlreiche Neuerungen für Zuschauer und Creator angekündigt. Nutzer sollen unter anderem eigene Feeds per Texteingabe erstellen und dauerhaft auf der Startseite speichern können.

YouTube setzt stärker auf KI und Personalisierung

Creator erhalten einen dialogbasierten Videoeditor für Shorts und die YouTube-Create-App. Er kann etwa Pausen entfernen und Szenen neu anordnen. YouTube Studio soll zudem bei Entwürfen, Thumbnails und der Kanalstrategie helfen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

  • Eigene, automatisch aktualisierte Feeds anhand von Texteingaben
  • A/B-Tests mit bis zu drei unterschiedlichen Video-Versionen
  • Shorts lassen sich in Staffeln und Episoden organisieren
  • Live-Streams erhalten Echtzeit-Synchronisation und neue Duell-Funktionen
  • Das Shopping-Partnerprogramm soll bis Jahresende 35 Länder erreichen

Auch der Schutz der eigenen Identität wird ausgebaut. Die Erkennung von Gesicht und Stimme soll verbessert und mobil verfügbar werden. Produkt-Tags können zudem automatisch Angebote passend zum Land des Zuschauers anzeigen.

Ich finde vor allem die frei definierbaren Feeds interessant. Damit gibt YouTube Nutzern etwas mehr Kontrolle über Empfehlungen. Gleichzeitig zeigt die Vielzahl neuer KI-Werkzeuge, wie stark die Plattform Produktion und Vermarktung direkt in das eigene Ökosystem ziehen will.

Software · 23. September 2026

Elgato veröffentlicht Stream Deck 7.6 mit neuen Plugins

Elgato veröffentlicht Stream Deck 7.6 und erweitert den Stream Deck Neo um Infobar-Aktionen sowie neue Plugins für ChatGPT und Spotify.… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Der neue PlayStation-Handheld „ist nach wie vor in Planung“
23.09.26 · Gaming
Ubisoft zeigt Remake von Rayman im Detail
23.09.26 · Gaming
GPT-6 Sol und Luna sind da: OpenAI macht die neuen Modelle deutlich günstiger
23.09.26 · Dienste
Disney+ wird noch teurer: Höhere Preise kommen
23.09.26 · Unterhaltung
sipgate startet KI-Telefonagent sona
22.09.26 · Dienste
PlayStation 6 und Xbox Helix: Es geht in die heiße Phase
23.09.26 · Gaming
Elgato veröffentlicht Stream Deck 7.6 mit neuen Plugins
23.09.26 · Software
Neue Aktion: Apple One drei Monate kostenlos nutzen
22.09.26 · Dienste
Heizen und Luft reinigen: DREO bringt neues Winter-Line-up
23.09.26 · Smart Home
Ende des Abos? Apple verkleinert Team für Fitness+
22.09.26 · Dienste
Du bist hier: Google
mobiFlip / News / Dienste / YouTube baut die Plattform um: Das steckt hinter den Neuerungen