YouTube baut die Plattform um: Das steckt hinter den Neuerungen

YouTube führt eigene Startseiten-Feeds, neue KI-Werkzeuge und zusätzliche Funktionen für Creator, Shorts und Livestreams ein.

Auf YouTube werden nach Unternehmensangaben inzwischen mehr als 20 Millionen Videos pro Tag hochgeladen. Beim „Made on YouTube 2026“ hat die Plattform deshalb zahlreiche Neuerungen für Zuschauer und Creator angekündigt. Nutzer sollen unter anderem eigene Feeds per Texteingabe erstellen und dauerhaft auf der Startseite speichern können.

YouTube setzt stärker auf KI und Personalisierung

Creator erhalten einen dialogbasierten Videoeditor für Shorts und die YouTube-Create-App. Er kann etwa Pausen entfernen und Szenen neu anordnen. YouTube Studio soll zudem bei Entwürfen, Thumbnails und der Kanalstrategie helfen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Eigene, automatisch aktualisierte Feeds anhand von Texteingaben

A/B-Tests mit bis zu drei unterschiedlichen Video-Versionen

Shorts lassen sich in Staffeln und Episoden organisieren

Live-Streams erhalten Echtzeit-Synchronisation und neue Duell-Funktionen

Das Shopping-Partnerprogramm soll bis Jahresende 35 Länder erreichen

Auch der Schutz der eigenen Identität wird ausgebaut. Die Erkennung von Gesicht und Stimme soll verbessert und mobil verfügbar werden. Produkt-Tags können zudem automatisch Angebote passend zum Land des Zuschauers anzeigen.

Ich finde vor allem die frei definierbaren Feeds interessant. Damit gibt YouTube Nutzern etwas mehr Kontrolle über Empfehlungen. Gleichzeitig zeigt die Vielzahl neuer KI-Werkzeuge, wie stark die Plattform Produktion und Vermarktung direkt in das eigene Ökosystem ziehen will.

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