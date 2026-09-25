Dyson überrascht mit erstem Adventskalender

Wenn man an Adventskalender denkt, dann denkt man sicher direkt an Essen, aber in den letzten Jahren haben viele Unternehmen die Chance ergriffen und eigene Ideen auf den Markt gebracht. Manchmal passt es, manchmal passt es eher nicht.

Bei Dyson hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass man einen Adventskalender bringt, immerhin hat man sehr teure und große Produkte im Portfolio. Doch Dyson steigt jetzt in diesen Markt ein, wenn auch mit einer eher „halbgaren“ Lösung.

Der erste Adventskalender kostet 399 Euro (wobei man mit einem Wert von über 500 Euro wirbt) und auch nur 12 Türchen. Weihnachten ist da also schon am 12. Dezember, also lautet die Empfehlung, dass man immer einen Tag überspringt.

Und was bekommt man? Es gibt „Dyson Haarpflege Produkte und hochwertige Accessoires“ und im letzten Türchen ist der Dyson Supersonic Travel, der einen Wert von knapp 250 Euro hat. Wer die Pflegeprodukte also nicht braucht oder sich günstigere Alternativen sucht, der kann eigentlich auch ein paar Euro sparen.

Laut Dyson ist der Adventskalender für 2026 limitiert und ab sofort nur im eigenen Shop erhältlich, wo ihr mehr Details bekommt (aber nicht, wie viele noch da sind).

Mal schauen, ob das bei Kunden gut ankommt und gekauft wird, immerhin sind 400 Euro für einen Adventskalender eine Ansage. Und wenn ja, was kommt dann 2027? Packt man einen Staubsauger in Einzelteilen mit Zubehör in 24 kleine Türchen?

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗