Apple senkt den Preis für sein Poliertuch drastisch

Fun Fact: Apple bietet sein „neues“ Poliertuch in Deutschland für 10 statt zuvor 25 Euro an.

Das Zubehör wird im deutschen Apple Store als „Neu“ geführt und besteht weiterhin aus einem weichen, nicht scheuernden Material. Abseits des deutlich niedrigeren Preises sind bislang keine wesentlichen Änderungen erkennbar. Die Produktbeschreibung entspricht weitgehend der des bisherigen Poliertuchs.

Das Poliertuch ist aus einem weichen, abrieb­freien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Modelle mit Nano­textur, schonend und gründlich.

Apple Poliertuch wird in Deutschland deutlich günstiger

Apple gibt an, dass sich das Tuch für Displays des Unternehmens einschließlich Oberflächen mit Nanotextur eignet. Auch die Kompatibilitätsliste fällt weiterhin ungewöhnlich lang aus und reicht bei den Smartphones bis zum iPhone 5 zurück.

Die wichtigsten Fakten zum neuen Apple Poliertuch:

Neuer Preis in Deutschland: 10 Euro

Bisheriger Preis: 25 Euro

Preissenkung: 15 Euro beziehungsweise 60 Prozent

Material weiterhin weich und nicht scheuernd

Ich finde vor allem die Höhe der Preissenkung bemerkenswert. Apple macht aus einem Zubehörprodukt, das wegen seines hohen Preises oft belächelt wurde, zwar noch kein Schnäppchen. 10 Euro wirken für ein Poliertuch aber wesentlich weniger extravagant als die bisherigen 25 Euro.

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