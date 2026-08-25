Apple senkt den Preis für sein Poliertuch drastisch
Fun Fact: Apple bietet sein „neues“ Poliertuch in Deutschland für 10 statt zuvor 25 Euro an.
Das Zubehör wird im deutschen Apple Store als „Neu“ geführt und besteht weiterhin aus einem weichen, nicht scheuernden Material. Abseits des deutlich niedrigeren Preises sind bislang keine wesentlichen Änderungen erkennbar. Die Produktbeschreibung entspricht weitgehend der des bisherigen Poliertuchs.
Das Poliertuch ist aus einem weichen, abriebfreien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Modelle mit Nanotextur, schonend und gründlich.
Apple Poliertuch wird in Deutschland deutlich günstiger
Apple gibt an, dass sich das Tuch für Displays des Unternehmens einschließlich Oberflächen mit Nanotextur eignet. Auch die Kompatibilitätsliste fällt weiterhin ungewöhnlich lang aus und reicht bei den Smartphones bis zum iPhone 5 zurück.
Die wichtigsten Fakten zum neuen Apple Poliertuch:
- Neuer Preis in Deutschland: 10 Euro
- Bisheriger Preis: 25 Euro
- Preissenkung: 15 Euro beziehungsweise 60 Prozent
- Material weiterhin weich und nicht scheuernd
Ich finde vor allem die Höhe der Preissenkung bemerkenswert. Apple macht aus einem Zubehörprodukt, das wegen seines hohen Preises oft belächelt wurde, zwar noch kein Schnäppchen. 10 Euro wirken für ein Poliertuch aber wesentlich weniger extravagant als die bisherigen 25 Euro.
mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
🤦🏻♂️ krank