Smartphones

Apple spendiert dem iPhone 18 mehr Akku

Oliver Schwuchow
Von
Apple iPhone 17

Apple baut sein iPhone-Lineup gerade um und bringt in Zukunft die Mittelklasse im Frühjahr und die Flaggschiffe im Herbst. Wir haben bisher also nur das iPhone 18 Pro und kein iPhone 18 gesehen, denn die Basis soll im Frühjahr 2027 folgen.

Und sie wird wohl einen größeren Akku mitbringen, so der bekannte Leaker „Digital Chat Station“. Apple hatte dem Pro-Modell etwas größere Akkus spendiert, das iPhone 18 zieht also mit. Details haben wir keine, aber das iPhone 17 kommt auf 3.692 mAh.

Ob das iPhone 18 die 4.000 mAh knackt, ist unklar, aber vielleicht nutzt Apple auch einfach den Akku mit  4.056 mAh aus dem iPhone 18 Pro. Die Quelle geht allerdings davon aus, dass mit dem kommenden Upgrade erneut der Preis angehoben wird.

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