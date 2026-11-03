Apple iPad mini mit OLED in ersten Tests: Es gibt einen Kritikpunkt

Die ersten Eindrücke und teils auch Testberichte zum neuen Apple iPad mini mit OLED sind da und ich habe euch weiter unten das von MKBHD eingebunden, was eigentlich stellvertretend für alle (halbwegs kritischen) Medien da draußen steht.

Es ist besser, es ist leichter, dünner, schöner (wobei die Farben auch kritisiert werden) und deutlich teurer. Apple hat es in so ziemlich allen Punkten auf das Pro-Level angehoben, vor allem beim Preis, nur eine Sache gibt es nicht: ProMotion.

60 Hz sind ein großer Kritikpunkt

Bei dieser Preisklasse kann und muss man 120 Hz erwarten, da sind sich fast alle einig. Und es wäre theoretisch möglich, das wissen wir, so ein gutes OLED-Panel wird nicht mehr mit 60 Hz produziert, das sollte logisch sein. Es ist also eine rein strategische Entscheidung von Apple – auch wenn man es selbst nicht zugibt.

Das iPad mini ist somit ein fast perfektes Paket, wenn einen der hohe Preis nicht stört. Jetzt heißt es warten (wie beim Basis-iPhone), bis Apple der Meinung ist, dass 120 Hz nötig sind. Ich rechne beim nächsten Upgrade aber noch nicht damit.

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