Apple iPad mini mit OLED in ersten Tests: Es gibt einen Kritikpunkt
Die ersten Eindrücke und teils auch Testberichte zum neuen Apple iPad mini mit OLED sind da und ich habe euch weiter unten das von MKBHD eingebunden, was eigentlich stellvertretend für alle (halbwegs kritischen) Medien da draußen steht.
Es ist besser, es ist leichter, dünner, schöner (wobei die Farben auch kritisiert werden) und deutlich teurer. Apple hat es in so ziemlich allen Punkten auf das Pro-Level angehoben, vor allem beim Preis, nur eine Sache gibt es nicht: ProMotion.
60 Hz sind ein großer Kritikpunkt
Bei dieser Preisklasse kann und muss man 120 Hz erwarten, da sind sich fast alle einig. Und es wäre theoretisch möglich, das wissen wir, so ein gutes OLED-Panel wird nicht mehr mit 60 Hz produziert, das sollte logisch sein. Es ist also eine rein strategische Entscheidung von Apple – auch wenn man es selbst nicht zugibt.
Das iPad mini ist somit ein fast perfektes Paket, wenn einen der hohe Preis nicht stört. Jetzt heißt es warten (wie beim Basis-iPhone), bis Apple der Meinung ist, dass 120 Hz nötig sind. Ich rechne beim nächsten Upgrade aber noch nicht damit.
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Soweit ich das beurteilen kann gibt es tatsächlich am neuen iPad Mini nur zwei große Kritikpunkte, die aber vielen den Spaß an dem Gerät vermiesen werden.
1. Nur 60hz, wobei es selbst Apple schwer gefallen sein dürfte überhaupt noch so eine Technik aufzutun.
2. Der extrem hohe Preis, für ein Tablet, das wahrscheinlich primär als Zweitgerät neben dem großen iPad eingesetzt wird.
Ich wundere mich auch, wie diese Preise zu rechtfertigen sind und frage mich, wer das überhaupt noch kauft. Ja toll, es gibt jetzt OLED, aber das ist doch auch nicht so der riesige Game Changer, gerade nicht bei der Größe vom Display. Ich habe vor 1 oder 2 Tagen das Xiaomi PAD 7 gekauft mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicher und habe dafür 187 Euro inklusive Versand bezahlt.