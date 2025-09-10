Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU

Apple hat bestätigt, dass die neue Funktion „Live Translation“ mit AirPods nicht in der Europäischen Union verfügbar sein wird. Der Ausschluss betrifft sowohl Nutzer mit Wohnsitz in der EU als auch Accounts, die auf eine EU-Region registriert sind.

Die Funktion ist Teil von Apple Intelligence und soll laut Unternehmensangaben nahtlose Übersetzungen in Echtzeit ermöglichen. Sie setzt kompatible Geräte wie iPhone 15 Pro oder neuer, bestimmte iPad- und Mac-Modelle sowie AirPods voraus.

Während Apple den weltweiten Rollout in mehreren Sprachen plant – darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch und vereinfachtes Chinesisch – bleibt die EU von diesem Feature ausgeschlossen.

Die Live-Übersetzung mit AirPods ist nicht verfügbar, wenn Sie sich in der EU befinden und das Land oder die Region Ihres Apple-Kontos ebenfalls in der EU liegt.

Was macht das Feature?

Mit Live-Übersetzung, unterstützt durch Apple Intelligence, können Sie Menschen in verschiedenen Sprachen zuhören und die Übersetzungen über Ihre AirPods Pro 3 hören. Um zu antworten, sprechen Sie einfach ganz natürlich, und Ihre Worte erscheinen in der Sprache Ihres Gesprächspartners auf dem Bildschirm Ihres iPhones. Um das Erlebnis noch magischer zu machen, können Sie, wenn Sie beide AirPods Pro 3 haben, jeweils in Ihrer eigenen Sprache sprechen und die Übersetzungen über Ihre AirPods hören.

Keine Live Translation in der EU

Apple führt an, dass Nutzer außerhalb der Europäischen Union auf „Live Translation“ zugreifen können, wenn sie die entsprechenden Geräte und die aktuelle Software installiert haben.

Für EU-Bürger gilt diese Einschränkung jedoch auch dann, wenn sie innerhalb Europas reisen oder ihr Konto in einem EU-Land registriert ist. Andere Apple-Intelligence-Funktionen sind laut Angaben des Unternehmens in der EU weiterhin verfügbar.

Für mich klingt das wie ein weiterer Fall, in dem Apple wegen regulatorischer Hürden in der EU zurückschreckt. Schade, dass gerade so ein praktisches Feature wie Live Translation ausgerechnet hier nicht an den Start geht.