Firmware und OS

Apple Watch: Neue Funktionen und Watchfaces für watchOS 26

Apple wird am 15. September die große Update-Welle starten und iOS 26 und Co. für alle Nutzer verteilen. Wer eine Apple Watch besitzt, der hat gestern sicher ganz genau hingeschaut und sich überlegt, ob die Series 11 und die Ultra 3 sich lohnen.

Neue Funktionen für alte Apple Watches

Da kommt es sehr stark darauf an, welches Modell ihr nutzt, denn die ganz neuen Bluthochdruck-Mitteilungen, die Live-Übersetzungen und die neue Geste kommen am Montag auch auf die Apple Watch Series 9 oder neuer und Apple Watch Ultra 2.

Der neue Schlafindex wird sogar für die Apple Watch Series 6 oder neuer mit dabei sein, was schön, aber ungewöhnlich für Apple ist, denn so viel haben die Series 11 und Ultra 3 nicht zu bieten, die alten Modelle werden also für viele sehr gut bleiben.

Vier neue Watchfaces für watchOS 26

Und auch die neuen Watchfaces sind im Release Candidate von watchOS 26 für alle enthalten, es gibt Flow und Exactograph für alle, Waypoint nur für die Ultra und Faubourg Party ist dann exklusiv für Hermès (schade, das finde ich echt lustig).

Apple führt neues TechWoven für Zubehör ein

Apple trennte sich vor ein paar Jahren von Leder bei den Hüllen und wollte mir FineWoven (bei uns als Feingewebe…

9. September 2025 | Jetzt lesen →

