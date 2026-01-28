Apple: Tim Cook äußert sich zu den „Ereignissen“ in den USA

Die Lage in den USA eskaliert immer mehr, ihr habt sicher auch von den Vorfällen rund um ICE gehört. Daher sorgte ein Besuch von Tim Cook bei Donald Trump mal wieder für Entsetzen, denn dieser war bei einer Vorführung für den neuen Film von Melania Trump anwesend. Daher meldete sich Tim Cook jetzt indirekt zu Wort.

In einer internen Memo, bei der Apple aber ganz genau weiß, dass sie an Medien wie Bloomberg gelangt, äußerte sich der Chef zu den „Ereignissen“ (er drückt die Tötungen etwas netter aus) und gibt an, dass er „zutiefst erschüttert“ sei. Es sei aber die Zeit, um „die Lage zu deeskalieren“ und sich mit Respekt zu behandeln.

Tim Cook gibt an, dass er diese Woche ein „gutes Gespräch“ mit Donald Trump hatte und er habe dort seine Ansichten geteilt. Er schätze auch die Offenheit des Präsidenten, dem die Meinung von „Tim Apple“ aber sicher egal ist. Da wären auch härtere Worte möglich gewesen, aber als CEO steht das Unternehmen im Fokus.