Firmware und OS

Apple iOS 26.2.1 ist da und bringt eine größere Neuerung mit

Apple veröffentlichte am gestrigen Abend wie erwartet eine neue Version von iOS und verteilt ab sofort iOS 26.2.1 für alle Nutzer. Darüber hinaus übrigens auch noch iPadOS 26.2.1, watchOS 26.2.1 und weitere Updates für die anderen Produkte.

Neben den üblichen „Fehlerbehebungen“ spricht Apple im Changelog nur über eine größere Neuerung, denn „dieses Update unterstützt AirTag (2. Generation)“, so Apple weiter. Die neuen AirTags werden noch diese Woche bei den Nutzern eintreffen.

Bei der Apple Watch wird die neue Version von watchOS benötigt, wenn man die „präzisere Suche“ der neuen AirTags 2 nutzen möchte. Das geht dann allerdings erst ab der Apple Watch Series 9 oder neuer oder Apple Watch Ultra 2 oder neuer.

  1. Hans 🏅
    sagt am

    Die „große Neuerung“ ist die Unterstützung eines neuen eigene. Produkts?

    Das ist nicht einmal eine kleine Neuerung.

    Antworten

