Apple kündigt Event für den 4. März an

Das Unternehmen Apple hat für den 4. März ein Event in New York, London und Shanghai angekündigt. Eventuell wird an diesem Tag auch neue Hardware vorgestellt.

Apple hat einen Termin für eine kommende Veranstaltung unter dem Motto „Special Experience“ bestätigt. Die Veranstaltung soll am 4. März stattfinden. Als Orte wurden New York, London sowie Shanghai genannt und nicht wie häufig Cupertino. Laut Ankündigung handelt es sich um eine spezielle Apple-Erfahrung und nicht um das zuletzt übliche vorab aufgezeichnete Videoformat.

Erwartete Produkte beim Apple-Event im März

Im Vorfeld werden mehrere Neuheiten diskutiert. Genannt wurden unter anderem ein neues MacBook mit A18 Pro Chip in verschiedenen Farben sowie neue Varianten des MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Pro Max. Zudem stehen ein neues Mac-Display, das iPhone 17e sowie ein iPad mit A18 Chip und ein iPad Air mit M4 Chip im Raum.

Ob alle genannten Geräte tatsächlich vorgestellt werden, ist offen. Konkrete Details nannte Apple vorab natürlich nicht. Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen zumindest einen Teil der erwarteten Hardware zeigen wird, um das Frühjahrsgeschäft zu stärken.

Apple plant ein „spaßiges“ MacBook im März

Apple wird das Angebot an MacBooks in diesem Jahr ausbauen und plant nach vielen Jahren mal wieder ein „MacBook“. Dieses…

16. Februar 2026 | Jetzt lesen →

