Firmware und OS

Apple überrascht mit iOS 26.4 – bisher aber ohne neues Siri

Apple hat die erste Beta von iOS 26.4 früher als erwartet veröffentlicht und viele am heutigen Abend überrascht. Mit dem Update testet man bei Apple die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS und der Diebstahlschutz ist jetzt immer aktiviert.

Doch es gibt noch eine größere Neuerung, der Apple sogar extra eine eigene Pressemitteilung spendierte, denn Apple Podcasts steigt voll in Videopodcasts ein.

Dieses verbesserte Videopodcast-Erlebnis nutzt Apples branchenführende HTTP Live Streaming (HLS)-Technologie, um einen neuen Standard zu setzen, der Podcast-Creator:innen beispiellose Kontrolle und neue Monetarisierungsmöglichkeiten bietet und zugleich Nutzer:innen ein Videoerlebnis in höchster Qualität liefert.

Was fehlt, ist die neue Version von Siri, damit haben wir bei iOS 26.4 gerechnet. Wobei Mark Gurman erst vor wenigen Tagen betonte, dass Siri noch Probleme bei iOS 26.4 macht, vielleicht kommen die neuen Tricks jetzt doch erst mit iOS 26.5.

Aber es ist eine erste Beta und da kann sich bis zur finalen Version noch viel tun, womöglich ist Siri ja auch ein Thema für das kommende Apple Event im März.

Apple plant mit iOS 27 den großen Akku-Boost

Apple wird kein großes Feature-Feuerwerk mit iOS 27 im Herbst zünden, das haben wir bereits gehört. Laut Mark Gurman von…

16. Februar 2026 | Jetzt lesen →

