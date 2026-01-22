Apple überrascht mit KI-Wearable im AirTag-Stil

Wearables

Apple soll an einem ganz neuen Wearable arbeiten, so The Information, man will in den Trend der KI-Wearables einsteigen. Angeblich sei ein Wearable im Stil eines AirTags geplant, welches aus Aluminium und Glas besteht. Es gibt zwei Kameras und ein Mikrofon und soll in etwa so groß wie ein AirTag sein, nur etwas dicker.

Dieses neue Wearable wird, wie eine Apple Watch, kabellos geladen und es gibt auch einen physischen Knopf für Aktionen. Basis ist natürlich das neue Siri 2.0 und es wäre denkbar, dass Apple dieses Wearable gegen 2027 auf den Markt bringt. Man befindet sich aber noch am Anfang der Entwicklung, ganz sicher ist das nicht.

Diese Entscheidung, sofern sie stimmt (die Quelle ist aber zuverlässig), überrascht mich, denn bisher sind alle Wearables dieser Art gescheitert. Und Apple hat die Uhr und bald eine Brille, wozu einen AirTag mit Kameras, den man sich umhängt? Mal schauen, ob dieses Wearable in die Serie geht oder am Ende nur eine Idee bleibt.

