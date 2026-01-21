Apple iPhone 18 Pro und das große Rätselraten

Jon Prosser sorgte mit seinem Video über das Apple iPhone 18 Pro letzte Woche für ein paar Schlagzeilen in den Apple-Medien, die es, auch wenn er keine Quelle ist, aufgriffen. Vor allem die Frage der Dynamic Island sorgte für Gesprächsstoff.

Alle sind sich einig, dass sich die Dynamic Island in diesem Jahr verändert, aber nicht in den Details. Wird sie nur kleiner? Oder direkt ein Loch? Bleibt sie in der Mitte? Oder wandert sie in die linke Ecke? Wir haben es gestern auch erwähnt.

The front camera on the iPhone 18 Pro will reportedly remain centered within a smaller Dynamic Island 🚨 Previous reports that the camera would be moved to the top left corner were apparently mistranslated. Only the flood illuminator will move to the left corner and be placed… pic.twitter.com/DeYDT7fSvy — Apple Hub (@theapplehub) January 20, 2026

Doch kurz nach meiner Meldung gab es einen Beitrag aus China, in dem erwähnt wurde, dass das Loch in der linken Ecke deshalb kursiert, weil es falsch interpretiert wurde. Der Infrarotsensor ist in der Ecke, wird allerdings nicht mehr sichtbar sein.

Ein Teil der Technik von Face ID bleibt zu sehen und demnach gibt es kein Loch, es gibt weiterhin eine Insel, wenn auch kleiner. Aber sie bleibt in der Mitte. Etwas, was die beste Display-Quelle übrigens auch schon im Sommer 2025 behauptet hat.

Note I called this in June 2025 pic.twitter.com/0EtAaNSrG9 — Ross Young (@DSCCRoss) January 20, 2026

Ich habe zwei Optionen für wahrscheinlich gehalten: Loch in der Ecke (weil es alle anderen in der Mitte haben) oder eine kleinere Insel in der Mitte. Ich hätte mit dem Loch gerechnet, aber es sieht doch so aus, als ob die Insel in der Mitte so bleibt.

Thema abgehakt? Ich hoffe es, denn es gibt wenig, was unwichtiger als die Breite der Dynamic Island ist. Wird sie beim Apple iPhone 18 Pro etwas schmaler als beim iPhone 17 Pro? Sicher. Werden das einige wollen, weil es moderner aussieht? Ja.

Doch im Alltag wird man den Unterschied wohl kaum spüren, es sei denn, Apple baut iOS so um, dass man diese paar Millimeter mehr an Platz nutzt. Was ich aber hoffe, wenn man den Schritt schon geht, sonst wäre die Neuerung ja überflüssig.