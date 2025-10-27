Dienste

Pixelmator Pro und mehr: Apple plant wohl viele neue iPad-Apps

Nach dem Schritt zu Final Cut Pro für das iPad werden wir laut MacRumors auch bald einen ganzen Schwung an neuen Apps aus dem kreativen Bereich sehen. So steht beispielsweise Pixelmator Pro an, bisher gibt es nur Pixelmator (ohne Pro).

Darüber hinaus hat man auch Hinweise für Motion, MainStage und Compressor gefunden, Apple könnte also in den kommenden Tagen oder Wochen einen ganzen Schwung an Apps ankündigen. Offen ist, ob man die Apps kostenlos anbieten wird (glaube ich nicht), man sie einmalig bezahlen muss oder ob es wieder ein Abo gibt.

Bei Final Cut Pro entschied sich Apple für den Abo-Weg und ich gehe stark davon aus, dass man das bei Pixelmator Pro ähnlich sieht. Apple kaufte Pixelmator vor gut einem Jahr. Mich wundert nur, dass man diese Apps nicht direkt mit dem neuen iPad Pro angekündigt hat, das wäre doch die perfekte Ergänzung dafür gewesen.

Apple iPad Pro M5 im Test: Lohnt sich das Upgrade?

Ich habe mir diese Woche das neue Apple iPad Pro mit M5-Chip angeschaut und ich muss gestehen, dass ich nach…

26. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

