Apple verteilt neues Firmware-Update für die AirPods Pro 2 und AirPods Pro 3

Eine kurze Info für alle Besitzer der zweiten und dritten Generation der AirPods Pro: Apple hat ein neues Firmware-Update für die In-Ear-Kopfhörer veröffentlicht. Da keine Neuerungen erwartet werden, ist es auch nicht überraschend, dass in den Release Notes lediglich von „Fehlerbehebungen und weiteren Verbesserungen“ die Rede ist.

Das Softwareupdate erhöht die Versionsnummer auf 8B41 bzw. 8B39 und steht ab sofort zum Abruf bereit. In den Einstellungen (im Bluetooth-Menü auf das jeweilige AirPods-Modell tippen) könnt ihr zwar die installierte Firmware-Version sehen, aber das Update nicht direkt manuell anstoßen. Es wird nach und nach ausgerollt und automatisch im Hintergrund installiert.

Version 8B41 release notes Bug fixes and other improvements Version 8B39 release notes Bug fixes and other improvements

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