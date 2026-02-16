Software

Apple Vision Pro erhält (endlich) eine native YouTube-App

Apple Vision Pro Office

Ich dachte, dass es bereits eine native YouTube-App für visionOS, das Betriebssystem der Apple Vision Pro, gibt – dem scheint aber nicht so zu sein.

Vor einigen Tagen hat Google nämlich eine entsprechende App für die YouTube-Plattform für die VR-Brille von Apple veröffentlicht. Damit ist im Entertainment-Bereich zumindest eine wichtige App für die Plattform verfügbar, wenn nicht sogar die wichtigste in diesem Bereich.

Und Google so: „Kept you waiting, huh?“

Allerdings muss man auch zugeben, dass der Zugang zu YouTube auf der Apple Vision Pro bisher auch über den Browser Safari auf der VR-Brille möglich war. Eine native App bietet jedoch eine vereinfachte Steuerung und eine bessere Integration in visionOS.

Ich frage mich schon , warum Google erst jetzt eine solche App auf den Markt bringt. Das Unternehmen muss sich dessen bewusst gewesen sein, dass diese App sehr häufig und viel genutzt wird – zumal man vor einigen Jahren durch eine Anfrage bei Apple eine von einem Drittanbieter entwickelte App von der Plattform entfernen lassen konnte.

Vielleicht war es auch – zugegebenermaßen eine weit hergeholte Theorie, die vermutlich nicht stimmt – ein Geschenk von Google an Apple, weil beim neuen Siri die Google-KI Gemini als Basis für die Neuentwicklung genutzt wird. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass man die Eigenentwicklung von Android XR im Vergleich zu VisionOS mit einer YouTube-App profilieren wollte.


