Samsung kündigt „Galaxy Event“ für nächste Woche an

Ein Unpacked-Event gibt es nicht mehr, das nutzt Samsung nur zweimal im Jahr für die wirklich wichtigen Produkte, aber man hat noch ein bisschen was für 2026 in der Hinterhand. Und das wird man uns bereits kommende Woche vorstellen.

Samsung hat zu einem „Galaxy Event“ am 27. August geladen, also in einer Woche. Es findet nur online statt, also nicht vor Ort, maximal mit ausgewählten Medien, die die Produkte kurz vorher sehen dürfen. Doch was wird uns Samsung dort zeigen?

Wir rechnen mit dem Samsung Galaxy S26 FE und mit dem Samsung Galaxy Tab S12-Lineup, das war es eigentlich auch schon. Das FE-Modell war einst ein wirklich gutes Modell im Lineup, mittlerweile ist es aber viel zu teuer und trägt den Namen „S26“ nur noch, damit es im Angebot bei Netzbetreibern möglichst attraktiv wird.

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