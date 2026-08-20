AirPods mit Kamera: Große Verwirrung bei Apple
In den letzten Tagen gab es zahlreiche Leaks rund um die AirPods bei Apple und wir haben sogar ein kurzes Video der neuen AirPods mit Kamera gesehen. Und wir wissen, dass Apple nächsten Monat neue AirPods auf den Markt bringen möchte.
Doch das werden wohl nicht die AirPods mit Kamera sein, so Mark Gurman, denn das Video sei echt, so die Quelle, aber es bleibt dabei, das Modell mit Kamera hat man intern auf 2027 verschoben. Im Mai waren die AirPods mit Kamera noch für diesen Herbst vorgesehen, doch im Juni musste Apple die Roadmap überarbeiten.
Das Problem mit der Produktion sei immer noch nicht behoben, so Mark Gurman, der weiterhin davon ausgeht, dass wir diese AirPods mit Kamera erst nächsten Herbst sehen werden. Der Video-Leak ist also umso ärgerlicher für Apple gerade.
Da es sich bei den neuen AirPods um AirPods Pro handeln dürfte, werden das also vielleicht die AirPods Pro 4 für 2027 sein. Und was ist mit den AirPods, die Apple für September geplant hat? Da werden wir vermutlich nur die AirPods 5 sehen.
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Komisch…….über Produktionsprobleme wird immer nur im Zusammenhang mit Apple berichtet.
Man könnte auch meinen, dass Produktionsprobleme gerne aus Ausrede genutzt werden, für alle Arten von Gründen.
Gibt es bei anderen Unternehmen auch. Darüber berichtet wird aber meist erst in der Größenordnung von Apple oder Samsung, bei kleinen Marken interessiert das kaum jemanden.
Du kannst meinem Gedächtnis gerne auf die Sprünge helfen….wann gab es bei Samsung zuletzt „Produktionsprobleme“ vor einem Produkt Launch?
Kann ich nicht, weil mir die Zeit für die Suche fehlt, aber Gemini hat mir eben spontan ein paar Beispiele geliefert. Eins habe ich auch erlebt, beim ersten Fold.
Gut das erste Fold ist schon was her, ich glaue Christian meint generell jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Es wird aber schon stimmen, dass es generell Probleme gibt, ich meine durch AI sind Ressourcen tatsächlich knapp aktuell.
Ja, aber AI wirkt sich in erster Linie auf Speicherprodukte aus, das wird kaum Auswirkungen auf popelige Kopfhörer haben. Und schon gar nicht basierend auf Speicher, der womöglich in solchen Stengeln drinstecken könnte. 😉
Womöglich gibt es einfach nur Probleme mit dem Kamera-Teil. Immerhin dürfte es sich dabei wortwörtlich um eine mikroskopisch kleine Optik handeln, die problematisch beim Einbau sein dürfte. 🤔