AirPods mit Kamera: Große Verwirrung bei Apple

In den letzten Tagen gab es zahlreiche Leaks rund um die AirPods bei Apple und wir haben sogar ein kurzes Video der neuen AirPods mit Kamera gesehen. Und wir wissen, dass Apple nächsten Monat neue AirPods auf den Markt bringen möchte.

Doch das werden wohl nicht die AirPods mit Kamera sein, so Mark Gurman, denn das Video sei echt, so die Quelle, aber es bleibt dabei, das Modell mit Kamera hat man intern auf 2027 verschoben. Im Mai waren die AirPods mit Kamera noch für diesen Herbst vorgesehen, doch im Juni musste Apple die Roadmap überarbeiten.

Das Problem mit der Produktion sei immer noch nicht behoben, so Mark Gurman, der weiterhin davon ausgeht, dass wir diese AirPods mit Kamera erst nächsten Herbst sehen werden. Der Video-Leak ist also umso ärgerlicher für Apple gerade.

Da es sich bei den neuen AirPods um AirPods Pro handeln dürfte, werden das also vielleicht die AirPods Pro 4 für 2027 sein. Und was ist mit den AirPods, die Apple für September geplant hat? Da werden wir vermutlich nur die AirPods 5 sehen.

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