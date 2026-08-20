Computer

ASUS ROG Zephyrus DUO 16 hat zwei OLED-Displays: Neues Modell startet ab 6.699 Euro

René Hesse
Von
2 Kommentare

Das ROG Zephyrus DUO 16 mit zwei 16-Zoll-OLED-Touchscreens ist ab sofort offiziell in Deutschland und Österreich erhältlich.

ASUS bringt das Dual-Screen-Notebook in der Konfiguration GX651AX-SR004W für 6.699 Euro auf den Markt. Verbaut sind ein Intel Core Ultra 9 386H, eine GeForce RTX 5090 Laptop GPU mit 24 GB GDDR7, 64 GB LPDDR5X-RAM und eine 2 TB große PCIe-5.0-SSD.

ROG Zephyrus DUO 16 kombiniert zwei 3K-OLED-Displays

Beide 16-Zoll-Touchscreens lösen mit 2.880 × 1.800 Pixeln auf und arbeiten mit 120 Hz sowie 0,2 ms Reaktionszeit. ASUS nennt zudem bis zu 1.100 Nits Spitzenhelligkeit, 100 Prozent DCI-P3-Abdeckung und Delta E unter 1. Das Hauptdisplay unterstützt zusätzlich Nvidia G-Sync.

Die wichtigsten Eckdaten des ROG Zephyrus DUO 16:

  • Zwei 16-Zoll-OLED-Touchscreens mit 3K-Auflösung
  • Intel Core Ultra 9 386H mit 16 Kernen und NPU bis 50 TOPS
  • GeForce RTX 5090 Laptop GPU mit 24 GB GDDR7
  • Fünf Nutzungsmodi dank 320-Grad-Scharnier und Kickstand
  • 90-Wh-Akku, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 und zwei Thunderbolt-4-Ports

Die abnehmbare Bluetooth-Tastatur lässt sich magnetisch befestigen. Mit 2,82 kg bleibt das Gerät für ein Dual-Screen-System vergleichsweise transportabel. Laut ASUS erreicht der Akku bei ausgeschaltetem Gerät in 30 Minuten bis zu 50 Prozent Ladestand.

Ich finde das Konzept technisch spannend, vor allem für Streaming und produktive Anwendungen. Mit 6.699 Euro bleibt das Zephyrus DUO 16 allerdings ein kompromissloses High-End-Gerät für eine extrem kleine Zielgruppe.

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  1. Robert 💎
    sagt am

    Für Google Chrome sollte das gerade so ausreichen

    Antworten
  2. RoyBer 🏅
    sagt am

    Dann lieber ein MacBook Pro mit kompletter Ausstattung

    Antworten

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