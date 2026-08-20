Mobilität

Drei Markenwelten: Mercedes-App passt ihren Look automatisch an

René Hesse
Von
Mercedes
Mercedes-Benz

Die Mercedes-Benz App zeigt sich seit kurzem in einem neuen Design und passt ihre Optik automatisch an das jeweilige Fahrzeug an.

Ganz neu ist die Überarbeitung nicht mehr, eine Erwähnung ist sie dennoch wert. Mercedes-Benz hat seiner App ein zeitgemäßeres Erscheinungsbild verpasst und dabei nicht nur Farben und Oberflächen angepasst.

Besonders interessant ist die stärkere Personalisierung. Die App orientiert sich automatisch an der Markenwelt des hinterlegten Fahrzeugs. Besitzer eines Mercedes-Benz, Mercedes-AMG oder Mercedes-Maybach bekommen damit jeweils unterschiedliche Farben, Akzente und Details angezeigt.

Mercedes-Benz App setzt auf individuelles Marken-Design

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • automatische Anpassung an Mercedes-Benz, AMG oder Maybach
  • überarbeitete Farben und visuelle Akzente
  • bessere Lesbarkeit durch eine konsistentere Farbhierarchie
  • ruhigere Oberflächen für Navigation und Bedienung

Nach Angaben von Mercedes-Benz soll das neue Design vor allem das Nutzungserlebnis angenehmer machen. Funktionen stehen bei der Überarbeitung offenbar weniger im Mittelpunkt als eine klarere Darstellung und eine stärkere visuelle Verbindung zum eigenen Fahrzeug. Ich nutze die App selbst und kann das bestätigen, funktionell hat sich quasi nichts getan aber es sieht jetzt alles ansprechender aus.

Ich finde die Richtung sinnvoll. Gerade bei einer App, die regelmäßig für Fahrzeugstatus, Einstellungen und weitere Dienste genutzt wird, können eine ruhigere Oberfläche und eine bessere Lesbarkeit im Alltag mehr bringen als eine möglichst auffällige Gestaltung.

Mobilität · 20. August 2026

Neuwagen unter 20.000 Euro werden in Deutschland zur Ausnahme

In Deutschland sind laut ADAC nur noch 16 Neuwagen gängiger Marken für weniger als 20.000 Euro erhältlich. Damit hat sich… | mehr

mobiFlip bei Google hervorheben – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Drei Markenwelten: Mercedes-App passt ihren Look automatisch an
Mehr entdecken
Neuwagen unter 20.000 Euro werden in Deutschland zur Ausnahme
20.08.26 · Mobilität
Homey macht Solarstrom jetzt deutlich besser planbar
20.08.26 · Smart Home
Uber bringt autonome Robotaxis erstmals nach Europa
20.08.26 · Mobilität
ASUS ROG Zephyrus DUO 16 hat zwei OLED-Displays: Neues Modell startet ab 6.699 Euro
20.08.26 · Computer
Gensis GV90: Das neue Elektro-Flaggschiff von Hyundai ist da
20.08.26 · Mobilität
Gen Z verliert Vertrauen in die Rente: Nur noch 49 Prozent rechnen damit
20.08.26 · Fintech
Tesla Semi
Tesla bringt den Semi nach Europa und nennt bald Details
20.08.26 · Mobilität
Volkswagen: „Innovation bedeutet nicht, alles Bekannte abzuschaffen“
19.08.26 · Mobilität
Samsung Unpacked Logo Header
Samsung kündigt „Galaxy Event“ für nächste Woche an
20.08.26 · Events
Das Elektroauto mit über 1.000 km Reichweite kommt aus China
19.08.26 · Mobilität