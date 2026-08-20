Drei Markenwelten: Mercedes-App passt ihren Look automatisch an

Die Mercedes-Benz App zeigt sich seit kurzem in einem neuen Design und passt ihre Optik automatisch an das jeweilige Fahrzeug an.

Ganz neu ist die Überarbeitung nicht mehr, eine Erwähnung ist sie dennoch wert. Mercedes-Benz hat seiner App ein zeitgemäßeres Erscheinungsbild verpasst und dabei nicht nur Farben und Oberflächen angepasst.

Besonders interessant ist die stärkere Personalisierung. Die App orientiert sich automatisch an der Markenwelt des hinterlegten Fahrzeugs. Besitzer eines Mercedes-Benz, Mercedes-AMG oder Mercedes-Maybach bekommen damit jeweils unterschiedliche Farben, Akzente und Details angezeigt.

Mercedes-Benz App setzt auf individuelles Marken-Design

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

automatische Anpassung an Mercedes-Benz, AMG oder Maybach

überarbeitete Farben und visuelle Akzente

bessere Lesbarkeit durch eine konsistentere Farbhierarchie

ruhigere Oberflächen für Navigation und Bedienung

Nach Angaben von Mercedes-Benz soll das neue Design vor allem das Nutzungserlebnis angenehmer machen. Funktionen stehen bei der Überarbeitung offenbar weniger im Mittelpunkt als eine klarere Darstellung und eine stärkere visuelle Verbindung zum eigenen Fahrzeug. Ich nutze die App selbst und kann das bestätigen, funktionell hat sich quasi nichts getan aber es sieht jetzt alles ansprechender aus.

Ich finde die Richtung sinnvoll. Gerade bei einer App, die regelmäßig für Fahrzeugstatus, Einstellungen und weitere Dienste genutzt wird, können eine ruhigere Oberfläche und eine bessere Lesbarkeit im Alltag mehr bringen als eine möglichst auffällige Gestaltung.

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