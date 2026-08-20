Gen Z verliert Vertrauen in die Rente: Nur noch 49 Prozent rechnen damit
Nur noch 49 Prozent der 18- bis 30-Jährigen erwarten laut einer ING-Umfrage, später eine gesetzliche Rente zu erhalten.
Damit ist das Vertrauen binnen eines Jahres deutlich gesunken. 2025 rechneten noch 56 Prozent mit einer gesetzlichen Rente. Gleichzeitig sorgen sich 79 Prozent um ihre Altersvorsorge. Nur 5 Prozent glauben, dass die staatliche Rente ihren Lebensstandard im Alter sichern kann.
Das geplante Altersvorsorge-Depot stößt dennoch auf Interesse. 65 Prozent der Befragten bewerten das ab 2027 vorgesehene Modell als attraktiv. Allerdings kennen es 66 Prozent der Männer, aber nur etwa jede zweite Frau.
Gen Z setzt bei der Altersvorsorge stark auf ETFs
Die Zahlen zeigen eine hohe Sparbereitschaft:
- 92 Prozent sparen oder investieren bereits Geld.
- 53 Prozent sparen gezielt für die Altersvorsorge.
- 47 Prozent der jungen ING-Depotkunden nutzen einen Sparplan.
- 90 Prozent der Sparplan-Einzahlungen fließen in ETFs.
Die ING wertete dafür zusätzlich anonymisierte Daten von 1,1 Millionen jungen Kunden aus. Der durchschnittliche Sparplan liegt bei 365 Euro im Monat. Das durchschnittliche Depotvolumen stieg innerhalb eines Jahres von 14.600 auf 17.800 Euro.
Ich finde vor allem den starken Vertrauensverlust in die gesetzliche Rente bemerkenswert. Gleichzeitig zeigt die hohe ETF-Nutzung, dass viele junge Erwachsene nicht nur skeptisch sind, sondern bereits selbst vorsorgen.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
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Wird sich auch nicht ändern. Die Rentner werden weiterhin die größte Wählergruppe sein und nicht zu ihren Lasten wählen. Auch das private Sparen mit z.B. ETF-Depots wird bestimmt bald bestraft. Ich rechne fest damit.
Ich bin 30 und rechne schon seit fast 10 Jahren nicht mehr mit Rente. Das ganze System kollabiert wahrscheinlich genau dann, wenn ich kurz vor dem Alter wäre, so mit 65 oder so.
Wie fängt man denn am besten an, selbst vor zu sorgen, beziehungsweise welchen ETF sollte man wählen?
Wenn du so fragst (gar nicht böse gemeint): Halte es wirklich knapp, nutze nur einen ETF.
Nimm den als „heiligen Gral“ bekannten „Vanguard FTSE All-World“-ETF.
Einfach was du am Anfang des Monats sparen kannst als Sparplan drauf und fertig. Fang einfach damit an, am besten heute oder ab September. Alles Gute dir!
State Street SPDR MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66), Vanguard FTSE All-World (IE00B3RBWM25) oder iShares MSCI ACWI (IE00B6R52259). Geringe Kosten, breit gestreut, fertig.
Das ist wirklich erschreckend und die Politik hat keine Lösung
Logisch, da Politik nie die Lösung ist sondern das Problem.