Homey macht Solarstrom jetzt deutlich besser planbar

Das Unternehmen Athom erweitert Homey Energy um Solarprognosen und die Berechnung von Einspeisepreisen.

Homey kann den erwarteten Solarertrag für heute und morgen anzeigen. Die Prognose basiert auf lokalen Wetterdaten, der Konfiguration der Solarmodule und bisherigen Produktionsdaten. Laut Athom soll sie mit zunehmender Datenmenge genauer werden.

Die Werte lassen sich auch für Automationen nutzen. So können Nutzer etwa Geschirrspüler, E-Bikes oder Klimaanlagen gezielt in Stunden mit hoher Solarproduktion betreiben.

Homey Energy berechnet auch Einspeisepreise

Die neuen Funktionen liefern mehrere Werte für das Energiemanagement:

Solarprognose für heute und morgen

Erwartete Produktion in kWh und Spitzenleistung in W

Zeiträume mit voraussichtlich höchster Solarleistung

Berechnung des Werts eingespeister Energie

Gut zu wissen Homey ist eine offene Smart-Home-Plattform, die Geräte verschiedener Hersteller zentral steuert und Automatisierungen im Haushalt ermöglicht. Sie wird von der niederländischen Firma Athom entwickelt, die 2024 mehrheitlich von LG Electronics übernommen wurde. Homey bleibt als eigenständiges Produkt bestehen, wird aber künftig unter dem Dach von LG in dessen Smart-Home-Ökosystem integriert. Homey verbindet nach eigenen Angaben über 50.000 Geräte von mehr als 1.000 Marken.

Bei festen Tarifen hinterlegt der Nutzer seinen Einspeisepreis. Bei dynamischen Tarifen aktualisiert Homey den Wert anhand aktueller Marktpreise. Auch Ausrichtung, Neigung und Gesamtleistung der Solarmodule lassen sich konfigurieren. Mehrere unterschiedlich ausgerichtete Dachflächen können getrennt erfasst werden.

Verfügbar sind die Funktionen auf Homey Pro der Generationen 2023 bis 2026, Homey Pro mini und Homey Self-Hosted Server. In Homey Cloud ist Homey Premium erforderlich. Voraussetzung sind mindestens Version 13.4.0 sowie die Homey Mobile App ab Version 10.1.0. Für die Solarprognose muss mindestens ein Solarmodul-Gerät in Homey eingerichtet sein.

Ich finde vor allem die Verbindung der Prognose mit Homey Flows interessant. Damit wird Solarstrom nicht nur ausgewertet, sondern kann vorausschauend in die Hausautomation einfließen.

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