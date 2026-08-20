Smart Home

Homey macht Solarstrom jetzt deutlich besser planbar

René Hesse
Von

Das Unternehmen Athom erweitert Homey Energy um Solarprognosen und die Berechnung von Einspeisepreisen.

Homey kann den erwarteten Solarertrag für heute und morgen anzeigen. Die Prognose basiert auf lokalen Wetterdaten, der Konfiguration der Solarmodule und bisherigen Produktionsdaten. Laut Athom soll sie mit zunehmender Datenmenge genauer werden.

Die Werte lassen sich auch für Automationen nutzen. So können Nutzer etwa Geschirrspüler, E-Bikes oder Klimaanlagen gezielt in Stunden mit hoher Solarproduktion betreiben.

Homey Energy berechnet auch Einspeisepreise

Die neuen Funktionen liefern mehrere Werte für das Energiemanagement:

  • Solarprognose für heute und morgen
  • Erwartete Produktion in kWh und Spitzenleistung in W
  • Zeiträume mit voraussichtlich höchster Solarleistung
  • Berechnung des Werts eingespeister Energie
Gut zu wissen

Homey ist eine offene Smart-Home-Plattform, die Geräte verschiedener Hersteller zentral steuert und Automatisierungen im Haushalt ermöglicht. Sie wird von der niederländischen Firma Athom entwickelt, die 2024 mehrheitlich von LG Electronics übernommen wurde. Homey bleibt als eigenständiges Produkt bestehen, wird aber künftig unter dem Dach von LG in dessen Smart-Home-Ökosystem integriert. Homey verbindet nach eigenen Angaben über 50.000 Geräte von mehr als 1.000 Marken.

Bei festen Tarifen hinterlegt der Nutzer seinen Einspeisepreis. Bei dynamischen Tarifen aktualisiert Homey den Wert anhand aktueller Marktpreise. Auch Ausrichtung, Neigung und Gesamtleistung der Solarmodule lassen sich konfigurieren. Mehrere unterschiedlich ausgerichtete Dachflächen können getrennt erfasst werden.

Verfügbar sind die Funktionen auf Homey Pro der Generationen 2023 bis 2026, Homey Pro mini und Homey Self-Hosted Server. In Homey Cloud ist Homey Premium erforderlich. Voraussetzung sind mindestens Version 13.4.0 sowie die Homey Mobile App ab Version 10.1.0. Für die Solarprognose muss mindestens ein Solarmodul-Gerät in Homey eingerichtet sein.

Ich finde vor allem die Verbindung der Prognose mit Homey Flows interessant. Damit wird Solarstrom nicht nur ausgewertet, sondern kann vorausschauend in die Hausautomation einfließen.

Vw Id5 Detail Header
Smart Home · 19. August 2026

VW Group EU Data Act bringt Fahrzeugdaten „offiziell“ in Home Assistant

Eine neue Home-Assistant-Integration liest Fahrzeugdaten mehrerer VW-Konzernmarken über das offizielle EU-Data-Act-Portal aus. Die inoffiziellen Lösungen, mit denen man VW-Daten in… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Homey macht Solarstrom jetzt deutlich besser planbar
Mehr entdecken
ASUS ROG Zephyrus DUO 16 hat zwei OLED-Displays: Neues Modell startet ab 6.699 Euro
20.08.26 · Computer
Gen Z verliert Vertrauen in die Rente: Nur noch 49 Prozent rechnen damit
20.08.26 · Fintech
Vw Id5 Detail Header
VW Group EU Data Act bringt Fahrzeugdaten „offiziell“ in Home Assistant
19.08.26 · Smart Home
Tesla Semi
Tesla bringt den Semi nach Europa und nennt bald Details
20.08.26 · Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW in Home Assistant: Diese Integration lief nur kurz
18.08.26 · Smart Home · Update
Samsung Unpacked Logo Header
Samsung kündigt „Galaxy Event“ für nächste Woche an
20.08.26 · Events
Mario Kart landet im Keksregal
20.08.26 · Handel
Apple Homepod Display
Apple HomePad: Es gibt Widgets, aber wohl keine Apps
19.08.26 · Smart Home
Apple Airpods Header
AirPods mit Kamera: Große Verwirrung bei Apple
20.08.26 · Audio
SwitchBot bringt smarten Akku-Matter-Ventilator nach Europa – kostet 119,99 Euro
18.08.26 · Smart Home