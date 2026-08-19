Apple plant angeblich neue AirPods Pro in drei Wochen

Bei Apple gab es zum Start in die Woche einen ziemlich massiven Leak, denn man zeigte die neuen AirPods mit Kamera einfach selbst. Das Video wurde in einem Update von Apple gefunden, in dem es noch mehr Hinweise für neue Produkte gab.

Doch vor allem bei den AirPods ist die Lage für viele aktuell etwas unübersichtlich und die Frage war auch, wie Apple diese AirPods mit Kamera nennt. Vor einer Weile machte der Zusatz „Ultra“ die Runde, was aber laut MacRumors nicht stimmt.

Apple AirPods: Das ist die Roadmap

Im Code werden diese neuen AirPods mit Kamera ebenfalls AirPods Pro genannt, es gibt keinen Hinweis für eine Ultra-Version. Und ein Platzhalter ist das eher nicht, da dieses Video nie die Runde machen sollte. Das könnte also der AirPods-Plan sein:

Apple AirPods 5: Wir werden nächsten Monat die AirPods 5 sehen, einmal als Version mit ANC (B868M) und einmal als Version ohne ANC (B868E).

Wir werden nächsten Monat die AirPods 5 sehen, einmal als Version mit ANC (B868M) und einmal als Version ohne ANC (B868E). Apple AirPods Pro 3 (Neu): Dazu gesellt sich eine aktualisierte Version der AirPods Pro 3 (B790), die vielleicht auch einen Zusatz (ähnlich wie die ANC-Version bei den normalen AirPods) bekommt. Wir sehen also keine AirPods Ultra, sondern sowas wie „AirPods Pro with Visual Intelligence“.

Dazu gesellt sich eine aktualisierte Version der AirPods Pro 3 (B790), die vielleicht auch einen Zusatz (ähnlich wie die ANC-Version bei den normalen AirPods) bekommt. Wir sehen also keine AirPods Ultra, sondern sowas wie „AirPods Pro with Visual Intelligence“. Apple AirPods Pro 4: Ein Modell (B798) kommt aber erst 2027, das haben wir vor ein paar Wochen erfahren, dabei könnte es sich dann um ganz neue AirPods Pro 4 handeln, die Apple ebenfalls schon im Code versteckt hat.

Apple könnte uns nächsten Monat also eine neue Generation der Apple AirPods mit dem Apple H3 zeigen und parallel dazu bekommen wir eine aktualisierte Version der Apple AirPods Pro, die dann eben Kameras und die Apple Intelligence besitzt.

Technisch wird das also das gewohnte Pro-Modell von 2025 sein, nur mit Fokus auf die Apple Intelligence und Siri AI. Apple vermarktet das womöglich noch nicht als ganz neue Generation, was man übrigens 2023 schon einmal so gemacht hat.

In genau drei Wochen wissen wir mehr, denn das Apple Event steht aktuell für den 9. September im Raum, das ist ein Mittwoch. Ich bin mir aber sicher, dass dies nicht der letzte Leak der neuen AirPods vor der offiziellen Ankündigung sein wird.

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