Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom

Die Telekom ist derzeit der einzige Anbieter in Deutschland, bei dem die Apple Watch im 5G-Netz genutzt werden kann. Möglich macht das die neue RedCap-Technologie, die für Geräte mit geringem Datenbedarf entwickelt wurde.

Seit Mitte September sind die Modelle Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3 erhältlich und lassen sich laut Telekom ohne Aufpreis in allen MagentaMobil- und Smart-Connect-Tarifen mit 5G nutzen. Die Kopplung erfolgt über eine MultiSIM, sodass Kunden auf iPhone und Uhr unter derselben Nummer erreichbar sind. Ist 5G nicht verfügbar, wechselt die Uhr automatisch ins LTE-Netz.

Die Telekom verweist auf ihre langjährige Partnerschaft mit Apple, die bereits 2007 mit der Einführung des ersten iPhones in Deutschland begann. Beide Unternehmen haben die RedCap-Funktionalität gemeinsam getestet und zertifiziert. Damit erhalten ausschließlich Telekom-Kunden die 5G-Konnektivität bei den neuen Apple-Watch-Modellen.

RedCap-Technologie exklusiv im Telekom-Netz

Nach Angaben von Technikchef Abdu Mudesir ist die Telekom der erste deutsche Netzbetreiber, der ein kommerzielles Angebot auf Basis von RedCap bereitstellt. Die Technik nutzt weniger Antennen und Bandbreiten, was den Energieverbrauch reduziert und besonders für Geräte mit kleinen Batterien wie Wearables oder IoT-Sensoren wichtig ist.

Künftig will die Telekom RedCap schrittweise um zusätzliche 5G-Funktionen erweitern, um auch Geschäftskunden spezielle Lösungen für neue Endgeräte anbieten zu können.

Für Hardcore-Apple-Fans ist das eventuell ein nettes Verkaufsargument. Aber ob man im Alltag wirklich merkt, dass die Uhr im 5G- statt im LTE-Netz funkt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.