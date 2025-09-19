iPhone 17 und Air: Heute ist Verkaufsstart
Die iPhone 17 Serie und das iPhone Air sind seit letzten Freitag bestellbar und starten ab dem heutigen 19. September 2025 offiziell in den Markt. Apple verkauft es natürlich selbst, gleichzeitig bieten auch Händler und Provider die neuen Modelle an.
Bereits kurz nach dem Bestellstart stiegen die Lieferzeiten bei Apple deutlich an, dennoch sollten ab heute auf verschiedenen Kanälen Geräte zu bekommen sein. Verfügbar sind ab heute das iPhone 17, das iPhone Air sowie das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max.
(Nicht nur) für die neuen Geräte kündigt sich bereits ein erstes Softwareupdate an. Passendes Zubehör ist bereits großflächig verfügbar.
Weitere Bestellmöglichkeiten (auch für das iPhone Air):
- iPhone 17-Serie bei Amazon →
- iPhone 17-Serie bei MediaMarkt →
- iPhone 17-Serie bei Vodafone →
- iPhone 17-Serie bei der Telekom →
- iPhone 17-Serie bei o2 →
- iPhone 17-Serie bei sim.de →
Weitere neue Apple-Produkte
Neben den iPhones können Kunden auch weitere neue Apple-Produkte ordern. Dazu gehören die AirPods Pro 3 sowie neue Versionen der Apple Watch. Alle Ankündigungen waren Teil des Herbst-Events, über das wir auch hier im Blog zuvor ausgiebig berichtet hatten.
Ich habe mir in diesem Jahr ein weißes iPhone 17 direkt bei Apple bestellt, welches sich aktuell in der Auslieferung durch UPS befindet. Dafür schicke ich mein iPhone 14 Pro in Rente.
Zur iPhone 17-Serie bei Amazon →
