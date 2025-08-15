AR und VR

Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen

Autor-Bild
Von
|

Tim Cook betonte vor ein paar Tagen, dass Apple an der Vision-Reihe festhält, es wird aber wohl noch bis 2027 dauern, bis sich die „Vision“ dieser Reihe entfaltet.

Doch die Apple Vision Pro kam schon zum Marktstart mit einem veralteten Chip und daher wird es Zeit, dass man sie fit für 2026 macht. Im Juli deutete sich eine neue Apple Vision Pro für 2025 an und der Code von Apple sagt das ebenfalls.

Aaron Perris behauptet, dass er im Code von Apple den Hinweis für eine Apple Vision Pro mit M5-Chip gefunden hat. Die Vermutung ist, dass diese noch Ende des Jahres kommt. Es handelt sich aber wohl noch nicht um die „Apple Vision Pro 2“.

Doch die Information mit dem Chip ist neu, denn bisher stand eine aktualisierte Apple Vision Pro mit M4-Chip im Raum. Dieser Schritt hat mich aber doch immer gewundert, denn in wenigen Wochen startet das M5-Lineup und dieser Chip wäre daher die logische Option, wenn ein echter Nachfolger wirklich erst 2027 kommt.

Am Ende wird aber auch ein Apple M5 nicht viel ändern, viel wichtiger wäre, dass Apple den Preis senken kann. Dazu gibt es bisher allerdings noch keine Details.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht

Apple hat soeben iOS 18.6.1 als Update veröffentlicht, was sich nicht andeutete und bei dem es auch keine Testphase gab.…

14. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / AR und VR / News / ...
Weitere Neuigkeiten
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News
Spotify Logo Header 2024
Spotify erhöht Preise und ist teurer als erwartet
in Dienste
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News