Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen

Tim Cook betonte vor ein paar Tagen, dass Apple an der Vision-Reihe festhält, es wird aber wohl noch bis 2027 dauern, bis sich die „Vision“ dieser Reihe entfaltet.

Doch die Apple Vision Pro kam schon zum Marktstart mit einem veralteten Chip und daher wird es Zeit, dass man sie fit für 2026 macht. Im Juli deutete sich eine neue Apple Vision Pro für 2025 an und der Code von Apple sagt das ebenfalls.

Aaron Perris behauptet, dass er im Code von Apple den Hinweis für eine Apple Vision Pro mit M5-Chip gefunden hat. Die Vermutung ist, dass diese noch Ende des Jahres kommt. Es handelt sich aber wohl noch nicht um die „Apple Vision Pro 2“.

Doch die Information mit dem Chip ist neu, denn bisher stand eine aktualisierte Apple Vision Pro mit M4-Chip im Raum. Dieser Schritt hat mich aber doch immer gewundert, denn in wenigen Wochen startet das M5-Lineup und dieser Chip wäre daher die logische Option, wenn ein echter Nachfolger wirklich erst 2027 kommt.

Am Ende wird aber auch ein Apple M5 nicht viel ändern, viel wichtiger wäre, dass Apple den Preis senken kann. Dazu gibt es bisher allerdings noch keine Details.