Apple AirPods 5 haben „deutlich“ besseres ANC

Apple wollte eigentlich neue AirPods Pro mit einer Kamera auf dem heutigen Event zeigen, die wir dank eines Leaks in der Firmware sogar schon gesehen haben, aber es bleibt dabei, so Mark Gurman von Bloomberg, diese kommen doch erst 2027.

Dafür wird uns Apple am heutigen Abend die AirPods 5 zeigen und die kommen in zwei Versionen, nur eine davon wird ein Case für kabelloses Laden haben. Und was ist die große Neuerung? Ein „deutlich“ besseres ANC, wie die Quelle erfahren hat.

Apple muss aber schauen, dass das ANC nicht zu gut wird, denn man will ja sicher auch noch das Pro-Modell verkaufen, was eine bessere Marge besitzt. Wobei es mich nicht wundern würde, denn die neuen Apple AirPods 5 etwas teurer werden.

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