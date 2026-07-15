Apple iPad mini mit OLED: Weitere Quelle nennt eine Schwachstelle

Es klingt auf den ersten Blick wie der Wunsch vieler Nutzer, denn das Apple iPad mini bekommt in diesem Jahr ein OLED-Display. Doch es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es eine Schwachstelle geben wird, die viele Nutzer abschreckt.

Auch die bekannte Quelle „yeux1122“ aus Korea behauptet, dass das 8,4 Zoll große Panel nur 60 Hz haben wird. Für diese Preisklasse und das Jahr 2026 ist das nicht mehr zeitgemäß, aber Apple „optimiert“ so eben ganz gerne die Gewinnmarge.

Schade, ein gutes OLED-Panel mit 120 Hz wäre für mich vielleicht ein Grund für dieses iPad mini gewesen, aber 60 Hz sind wirklich grenzwertig. Vor allem, das die Konkurrenz aus China in dieser Preisklasse schon lange auf 120 Hz setzt, das ist ein bisschen teurer im Einkauf, ja, aber das ist jetzt auch kein großer Unkostenfaktor.

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