Aqara baut sein Smart-Home-System jetzt deutlich aus

Das Unternehmen Aqara erweitert sein Smart-Home-System um mehrere neue Leuchten für den Innen- und Außenbereich.

Auf der IFA 2026 zeigt Aqara eine neue Smart-Lighting-Serie mit Thread, Zigbee und Matter. Die Geräte sollen unter anderem mit Apple Home, Home Assistant, Alexa, Google Home, SmartThings und Homey zusammenarbeiten.

Aqara erweitert sein Angebot für intelligente Beleuchtung

Die neue Serie umfasst fünf zentrale Produktbereiche:

Stehlampe T1 mit 18 Lichtzonen und bis zu 1.000 Lumen

LED-Einbau-Deckenleuchte T2 mit bis zu 16 Millionen Farben

LED-Streifen T2 mit 108 LEDs pro Meter

Lichterkette H1 für den Außenbereich

Dauerhaft installierbare Außenleuchten H1

Die Stehlampe T1 ist 1.420 Millimeter hoch und deckt einen Farbtemperaturbereich von 2.000 bis 9.000 Kelvin ab. Auch der LED-Streifen T2 arbeitet mit 18 separat steuerbaren Zonen pro drei Meter. Über die Aqara Home App lassen sich laut Hersteller zudem KI-generierte Lichtszenen per natürlicher Sprache erstellen.

Mit Aqara Builder startet außerdem eine Plattform für Smart-Home-Enthusiasten, Entwickler und Installateure. Dort sollen Nutzer Projekte, Automationen und Gestaltungsideen austauschen können.

Ich halte vor allem die breite Unterstützung von Matter, Thread und etablierten Smart-Home-Plattformen für interessant. Aqara entwickelt sich damit zunehmend von einem Sensoranbieter zu einem umfassenden Beleuchtungs- und Automationssystem.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗