Aral und PAYBACK: 10 Cent Rabatt pro Liter oder Kilowattstunde
Wer am anstehenden Wochenende sein Elektroauto laden oder seinen Verbrenner betanken will, kann bei Aral 10 Cent Rabatt pro Kilowattstunde oder Liter in Form eines Cashbacks erhalten.
Aral und PAYBACK feiern ihre langjährige Kooperation mit einem Spezialcoupon, der ab sofort in der PAYBACK-App angezeigt wird und ab Samstag aktiviert werden kann.
Mit diesem Coupon erhält man am 2. Mai und am 3. Mai 2026 immerhin 20-fache PAYBACK-Punkte auf Kraftstoffe und Erdgas oder auf die nächste Ladung bei Aral Pulse.
Jetzt muss man einfach nur ein bisschen rechnen. Bei Aral gibt es normalerweise einen Payback-Punkt für:
- 2 volle Liter Kraftstoff
- 1 volles Kilogramm Erdgas
- 2 KWh Strom
Ein PAYBACK-Punkt ist wiederum einen Cent wert. Mit aktiviertem Coupon gibt es also zehn Punkte pro Liter oder Kilowattstunde, was 10 Cent Cashback entspricht.
Die Auszahlung von PAYBACK-Punkten in „Bargeld“ ist nämlich über eine SEPA-Überweisung auf ein Girokonto ohne Zusatzkosten ausführbar. Viel Spaß beim Sparen!
Bei 79ct pro kWh adhoc sind 10ct cashback ein Witz.
Man merkt halt, dass ein Ölkonzern BEV unattraktiv machen möchte.
Man kann doch bei Aral nicht nur ad-hoc laden?
Wo steht hier, dass es pro Liter zählt? Es wird einfach nur 20fach punkte geben pro 2 Liter. Selbst in der Pressemeldung ist dazu nichts zu finden.
Kannst du bitte kurz den Beitrag lesen und nachdenken? Ich habe es doch aufgeschlüsselt. Es gibt 20-fach auf einen Punkt je 2 l also zehnfach pro 1 l, das sind zehn Cent pro Liter oder Kilowattstunde. Diese X-fach-Coupons gibt es bei Aral schon seit vielen Jahren und es funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip.
Also das ist jetzt wirklich peinlich für dich, dass dir selber nicht auffällt, was du schreibst. Was ergibt denn 20 fach Punkten pro 2 l? 😂