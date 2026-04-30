Aral und PAYBACK: 10 Cent Rabatt pro Liter oder Kilowattstunde

Wer am anstehenden Wochenende sein Elektroauto laden oder seinen Verbrenner betanken will, kann bei Aral 10 Cent Rabatt pro Kilowattstunde oder Liter in Form eines Cashbacks erhalten.

Aral und PAYBACK feiern ihre langjährige Kooperation mit einem Spezialcoupon, der ab sofort in der PAYBACK-App angezeigt wird und ab Samstag aktiviert werden kann.

Mit diesem Coupon erhält man am 2. Mai und am 3. Mai 2026 immerhin 20-fache PAYBACK-Punkte auf Kraftstoffe und Erdgas oder auf die nächste Ladung bei Aral Pulse.

Jetzt muss man einfach nur ein bisschen rechnen. Bei Aral gibt es normalerweise einen Payback-Punkt für:

2 volle Liter Kraftstoff

1 volles Kilogramm Erdgas

2 KWh Strom

Ein PAYBACK-Punkt ist wiederum einen Cent wert. Mit aktiviertem Coupon gibt es also zehn Punkte pro Liter oder Kilowattstunde, was 10 Cent Cashback entspricht.

Die Auszahlung von PAYBACK-Punkten in „Bargeld“ ist nämlich über eine SEPA-Überweisung auf ein Girokonto ohne Zusatzkosten ausführbar. Viel Spaß beim Sparen!