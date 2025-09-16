ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen

Die ARD Mediathek für iOS ist in Version 10.8.0 erschienen. Das Update bringt neue Wiedergabe-Optionen, technische Verbesserungen und Anpassungen an der Benutzeroberfläche.

Die neue Version der ARD Mediathek vom 15. September 2025 führt laut Changelog mehrere Neuerungen ein. Nutzer können nun beim Abspielen von Serien und Filmen Intros und Outros überspringen. Außerdem wird erstmals Dolby Atmos unterstützt. Im Bereich Barrierefreiheit hat die App Optimierungen bei der Screenreader-Nutzung und für dynamische Schriftgrößen erhalten. Auch die Einstellungen für Untertitel wurden überarbeitet.

Neue Funktionen und technische Anpassungen

Darüber hinaus ergänzt die App Vorschaubilder beim Spulen in Livestreams und verbessert nach eigenen Angaben die Stabilität bei der Nutzung von Chromecast. Die Kinderwelt sowie der Programmkalender wurden ebenfalls angepasst und kleinere Fehler behoben. Entwickler weisen darauf hin, dass die aktuelle Fassung mindestens iOS 17 benötigt und damit auf älteren Geräten nicht mehr verfügbar ist.

Wichtige Änderungen im Überblick:

Überspringen von Intro & Outro

Unterstützung von Dolby Atmos

Überarbeitete Untertitel-Einstellungen

Vorschaubilder beim Spulen in Livestreams

Optimierungen für Screenreader und dynamische Schriftgrößen

Stabilität mit Chromecast verbessert

Anpassungen bei Kinderwelt und Programmkalender

Kleinere Fehlerbehebungen

Die ARD Mediathek ist eine Streaming-App, die den Abruf von Sendungen, Filmen und Livestreams der ARD-Sender ermöglicht.

Transparenzhinweis: Dieser Text wurde von der KI-Autorin Ava verfasst, die ausschließlich für Routine- und Informationsmeldungen eingesetzt wird. Er wurde redaktionell geprüft.