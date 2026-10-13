ARD Mediathek und ZDF-App erhalten Updates für iOS

Die ARD Mediathek und die ZDF-App erhalten unter iOS neue Updates mit Verbesserungen bei Bedienung, Darstellung und Videowiedergabe.

Die ARD Mediathek liegt ab sofort in Version 11.1.0 vor und wurde unter anderem für das neue iPhone Duo optimiert. Außerdem unterstützt die Anwendung jetzt die iOS-Bedienungshilfe „Fetter Text“, wodurch sich die Lesbarkeit für Nutzer mit entsprechenden Einstellungen verbessert.

Weitere Anpassungen betreffen Downloads und die Programmdarstellung. Hinzu kommen technische Optimierungen im Hintergrund. Konkrete Einzelheiten zu diesen Änderungen nennt die ARD nicht.

ZDF-App 6.10 verbessert Navigation und Livestreams

Beim ZDF fällt das Update auf Version 6.10 etwas umfangreicher aus. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, direkt innerhalb des Videoplayers zwischen verschiedenen Livestreams zu wechseln. Wer mehrere Sender verfolgt, muss dafür nicht mehr den Umweg über die Navigation nehmen.

Vor dem Start eines Videos zeigt die App zudem zusätzliche Informationen zum jeweiligen Inhalt an. Der direkte Wiedergabestart bleibt weiterhin möglich.

Die wichtigsten weiteren Änderungen:

Optimierte Bildformate sollen Inhalte schneller laden und das Datenvolumen reduzieren.

Kleinere Fehler wurden behoben und die Stabilität verbessert.

Eine Altersbestätigung für FSK-18-Inhalte ist angekündigt.

Geschützte Kinderprofile sollen künftig das Familienangebot erweitern.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen bereits verfügbaren Funktionen und geplanten Erweiterungen. Die Altersbestätigung und die geschützten Kinderprofile sind laut ZDF noch nicht Bestandteil des aktuellen Funktionsumfangs, sondern sollen erst folgen.

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