Rockstar hat nur wenige Tage nach dem Release von GTA 6 eine neue Version des Albums nachgereicht, ab sofort steht „Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition)“ bereit, wenn auch (so wie ich es sehe) nur digital und nicht physisch.

Darauf befinden sich weitere Tracks aus dem Spiel, darunter auch „Burn This Shit Down“ von Travis Scott, den einige am Wochenende gesucht haben. Wer bereits in Kapitel 2 ist, der weiß, was ich meine, das war eine der besten GTA-Missionen aller Zeiten. Wenn nicht sogar eine der besten Missionen allgemein in einem Spiel.

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