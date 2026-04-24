Gaming

GTA 6: Sehen wir im Mai endlich den 3. Trailer?

Autor-Bild
Von
Google News
|
Gta 6 Cal Hampton

Sollte der 19. November für GTA 6 wirklich sicher sein, dann wäre es möglich, dass wir im Mai endlich den 3. Trailer für das Spiel sehen werden. Bei „GTA 6 O’clock“ hat man „Geflüster“ gehört, die Quelle lag in der Vergangenheit schon richtig.

Es lohnt sich auch ein Blick auf den letzten Release von Rockstar Games, denn bei Red Dead Redemption 2 lief es ähnlich ab, auch dieses Spiel wurde zweimal vor dem Release im Herbst 2018 verschoben. Und da ging es ab Mai so richtig los.

Viele glauben, dass Take-Two vor der nächsten Investorenkonferenz am 21. Mai definitiv etwas zeigen wird, um dort zeigen zu können, dass man sich dieses Mal wirklich sicher mit GTA 6 ist. Die Vorbestellungen starteten bei RDR2 aber erst im Sommer, da gab es dann auch noch zwei weitere Trailer mit viel mehr Gameplay.

So könnte also auch der Ablauf bei GTA 6 aussehen. Ein neuer Trailer im Mai, um zu zeigen, dass 2026 steht, und eine große Kampagne mit Vorbestellungen im Sommer.

„Wir sind Xbox“: Microsoft denkt über Exklusivspiele nach

Die neue Xbox-Chefin zeigt in den letzten Wochen, dass sie nicht einfach nur so gekommen ist, um Gaming bei Microsoft…

24. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6: Sehen wir im Mai endlich den 3. Trailer?
Weitere Neuigkeiten
911er als Vorlage: Porsche kündigt ein neues Elektroauto an
in Mobilität
Apple Watch: So sieht das neue Watchface aus
in Wearables
Tesla: Das ist der aktuelle Stand in Deutschland
in Mobilität
So sieht der normale Hyundai Ioniq 3 aus
in Mobilität
„Wir sind Xbox“: Microsoft denkt über Exklusivspiele nach
in Gaming
Google kündigt neue Siri-Version für Ende 2026 an
in Dienste
Intergalactic The Heretic Prophet
Intergalactic: Das nächste Spiel von Naughty Dog scheint fast fertig
in Gaming
Tesla Model Y 2025 De
Tesla überrascht mit hoher Nachfrage nach Elektroautos aus Deutschland
in Mobilität
Samsung S95f Oled Tv 2025
Samsung plant endlich größeres QD-OLED-Display für TVs
in Unterhaltung
Temu Logo
Temu und Shein kosten Deutschland Milliarden
in Handel