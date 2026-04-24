GTA 6: Sehen wir im Mai endlich den 3. Trailer?
Sollte der 19. November für GTA 6 wirklich sicher sein, dann wäre es möglich, dass wir im Mai endlich den 3. Trailer für das Spiel sehen werden. Bei „GTA 6 O’clock“ hat man „Geflüster“ gehört, die Quelle lag in der Vergangenheit schon richtig.
Es lohnt sich auch ein Blick auf den letzten Release von Rockstar Games, denn bei Red Dead Redemption 2 lief es ähnlich ab, auch dieses Spiel wurde zweimal vor dem Release im Herbst 2018 verschoben. Und da ging es ab Mai so richtig los.
Viele glauben, dass Take-Two vor der nächsten Investorenkonferenz am 21. Mai definitiv etwas zeigen wird, um dort zeigen zu können, dass man sich dieses Mal wirklich sicher mit GTA 6 ist. Die Vorbestellungen starteten bei RDR2 aber erst im Sommer, da gab es dann auch noch zwei weitere Trailer mit viel mehr Gameplay.
So könnte also auch der Ablauf bei GTA 6 aussehen. Ein neuer Trailer im Mai, um zu zeigen, dass 2026 steht, und eine große Kampagne mit Vorbestellungen im Sommer.
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