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Assassin’s Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026

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Ubisoft zeigte diese Woche ersten Medien das neue Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, was ein Remake von Assassin’s Creed: Black Flag ist und bereits offiziell bestätigt wurde. Nächste Woche dürfte die offizielle Ankündigung stattfinden.

Doch vor der offiziellen Ankündigung ist das erste offizielle Bild auf der Seite von Ubisoft aufgetaucht, welches wohl das Titelbild sein wird, ihr könnte es weiter oben sehen. Und Insider Gaming liefert uns heute auch direkt noch das finale Datum.

Laut dem gut informierten Tom Henderson werden wir Assassin’s Creed: Black Flag Resynced am 9. Juli 2026 sehen, man hat sich bei Ubisoft also für Sommer entschieden, um dem vollen Herbst und vor allem GTA 6 aus dem Weg zu gehen.

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